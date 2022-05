Starliner atterrit avec succès et la mission est saluée par la NASA : « Parfaite »

Jeudi dernier (19), la capsule a été lancée au sommet d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) depuis le Launch Complex-41, une plate-forme de la station de l’US Space Force à Cabo Canaveral, en Floride, arrivant un peu plus de 24 heures plus tard.

Puis, ce mercredi (25), à 19h49 (GMT), environ quatre heures après s’être détaché de l’ISS, le Crew Space Transportation 100 Starliner (CST-100) a atterri au White Sands Missile Test Range ( WSMR), depuis le US Army, mettant fin magistralement au soi-disant OFT-2 (Orbital Flight Test-2).

Cette mission sans pilote a été conçue pour démontrer que le vaisseau spatial est prêt à transporter des astronautes vers le laboratoire orbital et à les ramener sur Terre. Engagé par la Nasa en 2014, Boeing n’a pour l’instant pas fourni ces services à l’agence. Un accord similaire a été conclu avec SpaceX, qui a déjà lancé quatre vols habités opérationnels vers la station avec sa fusée Falcon 9 et sa capsule Dragon.

Quelques heures après l’atterrissage réussi, les dirigeants de la NASA et de Boeing ont assisté à une conférence de presse. Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de l’agence spatiale américaine, a décrit l’atterrissage comme une « image parfaite » et a déclaré que le vol d’essai avait rempli tous ses objectifs de mission.

Pour Boeing, le succès a été durement gagné. Le premier OFT, lancé en décembre 2019, s’est terminé prématurément lorsque la capsule a subi des problèmes logiciels, se retrouvant « bloquée » sur une orbite terrestre basse pendant environ deux jours avant de s’écraser dans l’océan.

À l’origine, OFT-2 devait être lancé au début du second semestre 2021, mais il a dû être retardé. Lors d’un examen de préparation au vol (FRR), un problème de valve a été découvert sur la rampe de lancement de Starliner, ce qui a nécessité une enquête approfondie.

Les techniciens ont découvert que la principale cause de l’anomalie est liée aux interactions de l’humidité avec le comburant, produisant de l’acide nitrique, qui a réagi avec l’aluminium dans les vannes. Ce processus a généré de la corrosion, ce qui a empêché la vanne de fonctionner. Avec la recherche continue d’une solution au problème, ainsi qu’un calendrier de lancement chargé vers l’ISS, la mission a été suspendue jusqu’en 2022.

Starliner pourrait transporter des astronautes plus tard cette année

Alors que la mission OFT-2 est désormais un succès, Starliner a connu quelques mésaventures au cours de la mission. Par exemple, deux des propulseurs du module de service de Starliner sont tombés en panne lors de sa combustion d’insertion orbitale, qui s’est produite environ 30 minutes après le lancement. Un propulseur de secours a rapidement compensé les défauts, permettant au vol de se poursuivre sans incident.

Jusqu’au moment de l’amarrage au laboratoire orbital, qui était prévu à 20h10 (GMT) et s’est finalement produit à 21h28. Juste avant 18h50, alors que le vaisseau spatial était à 180 mètres de l’ISS, les contrôleurs ont évalué les données de suivi et de performance de la capsule et ont estimé qu’elle était dans une position inadéquate, nécessitant une manœuvre de retraite. Selon Boeing, c’était opportun pour démontrer la capacité de contrôle de la maniabilité du vaisseau spatial.

A 20h52, après avoir signalé une nouvelle prévision d’accostage pour 21h01, les contrôleurs ont signalé « un problème mineur » avec le système d’amarrage, ce qui a encore retardé le processus. Selon la NASA, il a fallu retirer la bague d’attelage Starliner et la réinitialiser pour comprendre le problème.

Tout cela sera minutieusement examiné par les équipes afin que les causes des problèmes soient éliminées. Si ces inspections et autres analyses se passent bien, la NASA certifiera la capsule pour les vols habités, ouvrant potentiellement la voie à une mission de test pour transporter des astronautes vers l’ISS dans un avenir très proche.

« Nous préparons notre véhicule d’essai habité d’ici la fin de l’année », a déclaré Kathy Lueders, responsable des vols spatiaux habités de la NASA.

