La cartographie laser découvre des pyramides et d’autres bâtiments médiévaux en Amazonie

Ainsi, les scientifiques ont pu pénétrer la végétation dense qui a longtemps stimulé les efforts de recherche dans la région, où de nombreux experts pensaient qu’il n’y avait pas de sociétés sophistiquées jusqu’à l’arrivée des colons européens au XVIe siècle.

« C’est la première de ce que j’espère être une énorme série d’études qui feront voler en éclat les idées préconçues sur ce qu’étaient les politisations préhispaniques en Amazonie en termes de complexité, de taille et de densité », a déclaré Chris Fisher, un archéologue de l’Université d’État du Colorado qui a écrit un éditorial accompagnant l’étude.

Selon Fisher, l’occupation humaine préhispanique de la région était considérée comme caractérisée par de petits groupes avec un développement social et des systèmes agricoles limités. « Mais ces endroits repoussent les limites de ce que nous appelons les villes. »

Image LIDAR du grand site de peuplement de Cotoca avec coupes transversales AB et CD. Image : Prümers, H., Betancourt, CJ, Iriarte

Des chercheurs ont utilisé un hélicoptère pour observer des zones reculées de l’Amazonie bolivienne

Pour la recherche, réalisée en 2019, les auteurs ont utilisé un hélicoptère équipé d’un équipement LIDAR pour scanner six régions, totalisant 124 mètres carrés, dans le département de Beni, une zone au nord-est de la capitale bolivienne La Paz.

Cet effort a révélé un total de 26 colonies avec des détails sans précédent, dont 11 qui étaient auparavant inconnues. « Les résultats s’ajoutent aux preuves croissantes qui remettent en question la notion de longue date selon laquelle l’occupation humaine en Amazonie occidentale était rare », a-t-il déclaré à la BBC. Le journal de Wall Street (WSJ) Oliver Coomes, professeur de géographie à l’Université McGill, qui n’a pas participé à l’étude.

Selon les recherches, les colonies ont été construites par la culture Casarabe, un peuple qui occupait les plaines amazoniennes – un mélange de savane et de forêts dispersées – sur une superficie de plus de 2 700 mètres carrés dans l’actuelle Bolivie, entre environ 600 et 1, 5 mille ans. Pour se nourrir, ils cultivaient du maïs et d’autres cultures, en plus de consommer des protéines provenant de la chasse et de la pêche.

En plus de la société Casarabe, il y avait aussi les peuples Cotoca et Landívar, entre autres – que les archéologues connaissaient déjà. Cependant, la nouvelle étude a apporté un facteur de surprise, qui est la taille et l’architecture élaborée de nombreuses colonies.

Détails révélés par LIDAR des groupes de colonies de Cotoca, datant du Moyen Âge, dans ce qui est aujourd’hui l’Amazonie bolivienne. Image : Prümers, H., Betancourt, CJ, Iriarte

La plupart de ces sites contenaient des monticules monumentaux complexes appelés lomas, voies navigables et réservoirs, ainsi que des pyramides massives surmontées de petites plates-formes.

Selon l’un des co-auteurs de la nouvelle approche, Heiko Prümers, archéologue à l’Institut archéologique allemand, ces colonies étaient reliées par des passerelles surélevées pouvant atteindre 10 km de long qui traversaient la savane. « Ils sont intégrés dans un réseau de routes et de canaux. Cela implique un degré de culture que l’on n’aurait jamais cru exister en Amazonie auparavant.

Le LIDAR change la donne, selon les scientifiques

Contrairement à la culture inca, qui utilisait des roches andésites ou du grès pour construire leurs monuments, l’architecture de Casarabe était faite de terre, de sable et de boue que les constructeurs modelaient. « À l’époque, cela avait l’air vraiment fabuleux », a déclaré Fisher à propos du regroupement de structures en boue qui composent les colonies nouvellement détaillées. « Mais, ça ne tient pas comme la pierre. Ces structures finissent par s’effondrer.

Au cours de l’enquête sur le terrain, des capteurs montés sur l’hélicoptère ont émis des faisceaux de lumière qui se sont réfléchis sur des objets au sol, et des logiciels ont interprété les signaux pour produire des cartes en trois dimensions des colonies dépouillées de la végétation qui les recouvrait. « LIDAR est un véritable changeur de jeu pour l’archéologie en Méso-Amérique et en Amazonie », a déclaré Coomes.

Pour Takeshi Inomata, un anthropologue de l’Arizona State University qui n’était pas impliqué dans la nouvelle recherche, l’utilisation de cette technologie pourrait transformer la compréhension de l’histoire humaine dans des régions comme l’Amazonie et d’autres régions tropicales éloignées. « Nous avons tendance à penser que la forêt tropicale était un environnement hostile pour les gens », a-t-il déclaré, ajoutant que le manque de preuves archéologiques d’anciennes colonies dans certaines régions peut indiquer non pas l’absence de telles colonies, mais la difficulté à les détecter. .

