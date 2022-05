Les experts prédisent des ouragans américains supérieurs à la moyenne à partir du 1er juin

Si le front froid des derniers jours a laissé de nombreuses personnes sous plusieurs couvertures au Brésil, la saison des ouragans prévue pour les États-Unis sera supérieure à la moyenne et inquiète déjà les autorités. Prévu pour commencer le 1er juin, l’est des États-Unis devrait subir des conséquences irréparables et il reste peu de temps pour se préparer à ce qui nous attend : une rafale de tempêtes tropicales. Il s’agit de la plus importante des sept dernières saisons cycloniques, qui devrait apporter 14 à 21 tempêtes avec des vents de 63 km/h à 179 km/h.

haute probabilité

L’analyse des experts souligne que 70% de ces tempêtes ont des chances d’atteindre la région Est des États-Unis, avec une fin prévue seulement pour le 30 novembre.

En fait, les experts ont déjà nommé les quatre à venir : Bonnie, Colin, Danielle et Earl. Les prévisions proviennent du National Hurricane Center.

Et comment choisissent-ils ces noms ? Seulement 21 commencent par les lettres A à W avant que les lettres grecques ne soient attribuées et il semble que ces 21 seront utilisées pour la troisième année consécutive, ce qui pourrait être une étape importante par rapport aux 30 tempêtes enregistrées en 2021.

Après tous les chocs de la pandémie et face à la hausse de l’inflation et à l’arrivée du monkeypox, ces tempêtes pourraient encore plus ébranler l’économie américaine.

Les États-Unis devraient faire face à la plus longue saison des ouragans en sept ans, selon les prévisions de la NOAA.

Comment surgissent les tempêtes

Tout indique que ces tempêtes surviennent à cause du phénomène connu sous le nom de « La Niña », qui est le refroidissement des eaux de l’océan Pacifique.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2022 sera une année catastrophique pour les ouragans et les tempêtes tropicales qui sont déjà surveillés aux États-Unis.

« Nous devons nous réorienter vers cette nouvelle réalité de faire face à ce changement dans notre environnement et comment cela nous affecte tous les jours », a déclaré Eric Adams, maire de New York.

New York a été l’une des régions les plus durement touchées par l’ouragan Ida, la plus grande tempête de 2021, qui a atteint des vitesses maximales de 240 km/h, touchant neuf États.

Les dégâts ont été estimés à 75 milliards de dollars, et il y a maintenant un effort concerté en raison d’une prévision encore plus catastrophique.

Par conséquent, les autorités de la NOAA avertissent les familles américaines de se préparer, car si les prédictions se confirment, les dégâts seront encore plus importants.

« Il est crucial de se rappeler qu’il suffit d’une seule tempête pour endommager votre maison, votre quartier et votre communauté », a déclaré l’administrateur de la NOAA, Richard Spinrad, dans un communiqué. Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer que les prédictions ne se réalisent pas !

Via : Space.com

