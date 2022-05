SpaceX lance avec succès 59 satellites, dont deux de l’armée de l’air brésilienne

Un peu plus de huit minutes après avoir été lancée depuis l’une des plates-formes du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre pour un atterrissage vertical dans la zone d’atterrissage 1. de SpaceX, toutes les charges utiles ont été déployées en orbite environ 75 minutes après le décollage.

La sortie des matériaux brésiliens a été contractée par Iceye, et non par la FAB. Par conséquent, l’opération n’a rien à voir avec la récente visite d’Elon Musk au Brésil, selon le commandant de l’armée de l’air, le lieutenant de brigade Carlos de Almeida Baptista Junior, lundi (23), lors de l’événement « Petit déjeuner avec le commandant ».

Selon les militaires, le contrat entre la FAB et Iceye a été signé en 2019 dans le cadre du projet Lessonia. Une fois en orbite, les satellites subiront encore quelques ajustements, devenant opérationnels en novembre. Ils seront contrôlés par le Centre d’opérations spatiales (COPE) de la FAB, dont le siège est à Brasilia.

Sur cette image, vous pouvez voir le premier étage du Falcon 9 revenir pour un atterrissage vertical. (Crédit image : SpaceX)

En plus des satellites FAB, trois engins spatiaux du GHGSat canadien, chargés de détecter les émissions de méthane, faisaient partie du lot. Deux satellites CubeSat Proximity Operations Demonstration (CPOD) ont également été lancés par la société nord-américaine Terran Orbital Corporation.

«La mission de démonstration validera les technologies nécessaires pour prendre en charge les rendez-vous, les opérations de proximité, l’amarrage (RPOD), la maintenance et le vol en formation en utilisant une paire de CubeSats identiques à 3 unités (3U) – profitant de leurs coûts intrinsèquement inférieurs de véhicule et de lancement « , a déclaré la société dans un communiqué de pré-lancement.

Les satellites brésiliens lancés par SpaceX surveilleront le trafic de drogue

Appelés Carcará I et Carcará II, les petits satellites du FAB mesurent un mètre cube et pèsent 100 kg chacun. Équipés de cinq panneaux solaires, ils ont une puissance de 300W et utilisent la technologie SAR (Synthetic Aperture Radar) pour obtenir des images haute résolution.

De telles images, selon la FAB, seront utilisées pour lutter contre le trafic de drogue et l’exploitation minière illégale, observer les incendies, mettre à jour les données cartographiques, déterminer la navigabilité des rivières, surveiller les catastrophes naturelles et soutenir les opérations de surveillance et de contrôle des frontières. .

Comme son nom l’indique, Transporter-5 était la cinquième mission de SpaceX dédiée au transport de petits satellites. Le premier, Transporter-1, a lancé 143 satellites en orbite en janvier 2021 – un record pour le plus de charges utiles en une seule mission.

Il s’agissait du 22e lancement d’une fusée Falcon 9 cette année et du 155e dans le décompte global de l’entreprise. La mission marquera également le huitième vol de ce propulseur, selon le site Internet. espace.com.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !