Le télescope Hubble enregistre une galaxie géante entourée de mystérieux coquillages

Une galaxie plus de deux fois plus grande que la Voie lactée a été capturée par l’objectif du télescope spatial Hubble à environ 100 millions d’années-lumière de la Terre. Et ce qui impressionne le plus les scientifiques, ce n’est pas sa taille énorme, mais une caractéristique plutôt rare : autour de son noyau sphérique se trouvent une série de coquilles stratifiées complexes, dont l’origine est mystérieuse.

Le télescope spatial Hubble a capturé la galaxie elliptique NGC 474, qui se trouve à environ 100 millions d'années-lumière de la Terre et fait 2,5 fois la taille de la Voie lactée. Crédits : NASA, ESA, D. Carter (Liverpool John Moores University), DSS ; Traitement d'image : G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America) Nommée NGC 474, la galaxie elliptique mesure environ 250 000 années-lumière de diamètre, tandis que la Voie lactée en fait 105 700. Dans un communiqué, la NASA a déclaré que si la source des coquilles qui entourent le noyau est inconnue, elles pourraient être le résultat d'une fusion galactique par laquelle NGC 474 a absorbé une ou plusieurs galaxies plus petites. Lors d'une fusion galactique, les galaxies absorbées pourraient créer des ondes, formant les coquilles en couches vues par Hubble. Ce processus est similaire à la façon dont une pierre tombée dans l'eau forme des ondulations. « Environ 10% des galaxies elliptiques ont des structures en coquille, mais contrairement à la plupart d'entre elles, qui sont associées à des amas de galaxies, les elliptiques en coquille se trouvent généralement dans un espace relativement vide », indique le communiqué de la NASA. « Il se pourrait qu'ils aient cannibalisé leurs voisins. » D'après le site espace.com, la nouvelle image de la galaxie NGC 474 a été prise à l'aide de l'Advanced Camera for Surveys de Hubble. Les scientifiques ont également utilisé les données du Wide Field, de la Planetry Camera 2 et de la Wide Field Camera 3 de l'observatoire pour obtenir une vue complète du système.