La NASA va envoyer des astronautes japonais sur la Lune via le programme Artemis

Lors d’une réunion tenue lundi (23) à Tokyo, le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont renforcé l’engagement entre les deux nations selon lequel la NASA enverra des astronautes japonais sur la Lune dans le cadre de missions habitées du programme Artemis.

Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, a reçu le président américain Joe Biden samedi dernier (21). Image: Divulgation – Maison Blanche

Selon des déclarations publiées par la Maison Blanche et l’agence spatiale américaine, les deux dirigeants ont convenu qu’un représentant du Japon visitera la future station spatiale lunaire Gateway. De plus, il existe une « ambition partagée » de mettre un astronaute japonais à la surface de la Lune.

« Je suis enthousiasmé par le travail que nous allons faire ensemble sur la station Gateway autour de la Lune, et j’ai hâte que le premier astronaute japonais se joigne à nous pour la mission sur la surface lunaire dans le cadre du programme Artemis », a déclaré Biden.

Cela fait partie d’un ensemble d’accords entre le Japon et les États-Unis sur des sujets allant des réseaux cellulaires 5G et de la cybersécurité aux collaborations scientifiques et technologiques.

L’alliance américano-japonaise est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique – et notre relation est plus forte que jamais. J’ai rencontré le Premier ministre Kishida pour approfondir notre coopération en matière de sécurité, de technologies émergentes, d’énergie propre, etc. pic.twitter.com/obC08hiCnO – Président Biden (@POTUS) 23 mai 2022

« L’alliance américano-japonaise est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique – et notre relation est plus forte que jamais. J’ai rencontré le Premier ministre Kishida pour approfondir notre coopération sur la sécurité, les technologies émergentes, l’énergie propre et plus encore », a tweeté Biden.

Plus de 4 100 Japonais se sont inscrits au dernier processus de sélection des astronautes de la JAXA

Le Japon est déjà un grand explorateur spatial. En décembre 2020, par exemple, l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), via la mission Hayabusa 2, a amené sur Terre un échantillon de l’astéroïde Ryugu. En outre, JAXA est un partenaire de longue date de la Station spatiale internationale (ISS), peut-être mieux connue pour son module scientifique Kibo et sa technologie de bras robotique. Et plus tard cette année, l’astronaute vétéran Koichi Wakata deviendra le premier Japonais à rejoindre une mission SpaceX Dragon vers l’ISS.

Selon le Japan Times, le pays cherche à recycler son corps d’astronautes. En 2021, la JAXA a ouvert son premier recrutement en 13 ans, qui a attiré 4 127 candidats intéressés par l’opportunité.

Pour leur part, les États-Unis étendent rapidement leurs travaux spatiaux en Asie. Samedi dernier (21), Biden et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont tenu un sommet à Séoul, au cours duquel le dirigeant américain a convenu d’étendre leurs collaborations « dans tous les secteurs de la coopération spatiale », selon SpaceNews.

Le pays entend approfondir ses partenariats spatiaux avec le Japon, qui est l’un des 19 signataires des accords d’Artémis, à travers un traité qui devrait être mis en œuvre en 2022 et qui, selon la Maison Blanche, « étendra la coopération bilatérale pendant des décennies pour rencontrer une grande variété d’activités d’exploration spatiale, scientifiques et de recherche ».

Les détails de cette collaboration entre les deux nations n’ont pas encore été publiés, mais la surveillance du climat terrestre pourrait en faire partie, car cette activité a été soulignée dans la note technique officielle de la Maison Blanche. « Les États-Unis et le Japon coopèrent pour utiliser les données d’observation de la Terre afin d’améliorer notre capacité à prédire l’évolution de notre climat. »

