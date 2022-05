Les graines développées par la Chine dans l’espace commencent à être plantées

Des chercheurs en Chine ont commencé des expériences de sélection sur des graines qui ont été développées dans l’espace, pendant environ six mois, par les taïkonautes de la mission Shenzhou-13.

Zhai Zhigang, Ye Guangfu et Wang Yaping, taïkonautes de la mission Shenzhou-13, ont réalisé des expériences sur les mutations génétiques des graines dans l’espace. Image : Administration nationale de l’espace de Chine

De retour sur Terre le 16 avril, après avoir passé 183 jours dans le module Tianhe de la station spatiale chinoise Tiangong (un temps record pour le pays), l’équipage a ramené les 12 000 graines, qui ont subi un processus d’exposition au rayonnement cosmique et à la microgravité. .

Grâce à ce processus, les céréales (y compris la luzerne, l’avoine et les champignons) subissent des mutations génétiques qui permettent la génération de nouvelles espèces lorsqu’elles sont plantées.

Selon l’agence de presse officielle Xinhua, des tests de reproduction spatiale ont été effectués sur toutes les missions de vol pendant la phase essentielle de vérification de la technologie du projet de laboratoire orbital chinois. Des milliers de semences de cultures et de micro-organismes de 88 organisations ont été transportés dans l’espace et ramenés sur Terre par les missions Shenzhou-12 et Shenzhou-13.

Des chercheurs de M-Grass, une entreprise technologique de la région autonome de Mongolie intérieure, ont réalisé des expériences sur six souches d’herbe de Shenzhou-13. C’est la deuxième fois que la société envoie des graines dans l’espace, après le retour des mutations du spectre de l’herbe avec la sonde lunaire Chang’e-5 en 2020.

« Après une sélection et une plantation supplémentaires, des variétés de semences supérieures seront utilisées pour la restauration écologique et la construction de paysages urbains », a déclaré Liu Siyang, chercheur principal chez M-Grass.

En plus du processus de développement des semences, les taïkonautes de la mission Shenzhou-13 Zhai Zhigang, Ye Guangfu et Wang Yaping ont joué un certain nombre d’autres rôles pendant leur séjour sur la station spatiale. Ils étaient responsables, par exemple, de l’amarrage du cargo Tianzhou-2 en janvier à l’aide de commandes manuelles.

Une autre étape importante de la mission est que c’était la première fois qu’une femme se rendait dans le complexe orbital chinois. Wang Yaping a également été le premier astronaute du pays à faire une sortie dans l’espace.

