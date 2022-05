Fait sans précédent : le télescope spatial James Webb suit le premier astéroïde

Pour la première fois, le télescope spatial James Webb a réussi à observer un astéroïde en mouvement. C’est une excellente nouvelle, démontrant que l’équipement pourra aider à la surveillance des objets qui circulent autour du système solaire, ainsi que des galaxies lointaines, des étoiles, entre autres. Sa durée de vie devrait être d’au moins 20 ans.

« Au fur et à mesure que nous avancerons dans la mise en service, nous testerons d’autres objets se déplaçant à différentes vitesses pour voir si nous pouvons étudier avec Webb des objets qui se déplacent dans tout le système solaire », a déclaré la NASA.

Presque prêt

Dans un post sur le blog officiel de l’agence spatiale américaine, il a été informé que l’observatoire est « presque prêt » pour commencer les observations scientifiques, étant donné qu’il est encore en phase de mise en service.

La capacité de Webb à observer des cibles proches lui permettra de présenter des images nettes des objets glacés de la ceinture de Kuiper aux lunes potentiellement habitables entourant les planètes gazeuses autour du système solaire.

Tenzing Norgay

L’astéroïde vu était 6841 Tenzing, de la ceinture principale nommée Tenzing Norgay. Malgré la visualisation, James Webb fait face à des défis pour suivre des cibles en mouvement. C’est parce que ces types d’objets oscillent entre des parties plus froides et plus chaudes, des situations qui peuvent influencer l’alignement des miroirs et des instruments du télescope.