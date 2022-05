Une carte inédite des nuages ​​​​de gaz pourrait fournir des indices sur l’univers primitif

Pour la première fois, des chercheurs ont cartographié des nuages ​​de gaz dans l’espace censés contenir des indices sur l’évolution galactique et la formation d’étoiles dans l’univers primitif.

En utilisant les données de l’observatoire WM Keck sur le Mauna Kea, à Hawaï, l’équipe a développé une étude (récemment publiée dans la revue nature) qui mesurait la taille, la masse et la densité d’anciens nuages ​​d’hydrogène neutre.

Les chercheurs ont utilisé les données de l’observatoire WM Keck pour étudier un amas de galaxies qui agit comme une lentille gravitationnelle, grossissant et étendant la lumière d’une galaxie d’arrière-plan. Cela a permis le développement de la première carte des nuages ​​d’hydrogène géants, également connus sous le nom de systèmes lyman-α amortis. Crédit : Observatoire WM Keck/Adam Makarenko

Selon un communiqué de l’observatoire, ces énormes nuages ​​translucides, également connus sous le nom de systèmes lyman-α amortis (DLA), sont estimés à près de 11 milliards d’années, agissant comme des réservoirs de gaz vierge qui occupaient la majeure partie de l’univers après le Big Bang il y a 13,8 milliards d’années, se condensant finalement pour former certaines des premières galaxies et étoiles.

« Les DLA sont essentiels pour comprendre comment les galaxies se forment dans l’univers, mais elles sont difficiles à observer car les nuages ​​sont très diffus et n’émettent aucune lumière par eux-mêmes », a déclaré Rongmon Bordoloi, auteur principal de l’étude et professeur adjoint de physique à Université d’État de Caroline du Nord.

Alors que la nature translucide de ces nuages ​​​​de gaz les rend difficiles à voir, le gaz devient plus facilement visible lorsqu’il se trouve devant quelque chose de brillant. Les chercheurs ont donc utilisé une technique innovante, combinant la lumière des quasars – des objets lumineux et distants alimentés par des trous noirs un milliard de fois plus massifs que le Soleil – et deux systèmes DLA de la taille de la Voie lactée rétro-éclairés par une lentille gravitationnelle générée par une galaxie lointaine.

« Les galaxies à lentille gravitationnelle font référence aux galaxies qui semblent étirées et éclairées », a expliqué Bordoloi. « C’est parce qu’il y a une structure gravitationnellement massive devant la galaxie qui dévie la lumière qui en provient lorsqu’elle se dirige vers nous. Nous avons donc fini par regarder une version étendue de l’objet. C’est comme utiliser un télescope cosmique qui augmente la perspective et nous donne une meilleure vue. »

Le scientifique est convaincu que les travaux menés par son équipe apporteront des résultats surprenants sur le passé de l’univers. « La chose la plus étonnante à propos des DLA que nous avons observées est qu’elles ne sont pas uniques – elles semblent avoir des similitudes de structure, des galaxies hôtes ont été détectées dans les deux et leurs masses indiquent qu’elles contiennent suffisamment de carburant pour une prochaine génération de formation d’étoiles. , » il a dit. « Avec cette nouvelle technologie à notre disposition, nous serons en mesure de sonder plus profondément comment les étoiles se sont formées dans l’univers primitif. »

