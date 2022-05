De cette façon, la découverte devient un indice sur la vie des Amérindiens à l’époque archaïque, qui s’étendait il y a environ 8 000 à 1 000 ans. L’examen du crâne a révélé qu’il appartenait à un homme qui aurait vécu entre 5500 avant JC et 6000 avant JC*.

« Aucun d’entre nous n’était préparé à cela », a déclaré le shérif du comté de Renville, Scott Hable, au journal. Le Washington Post.

D’après le site sciences vivantesle bureau du shérif a publié une photo du fragment de crâne sur les réseaux sociaux, mais a été contraint de la retirer sur ordre du Conseil des affaires indiennes du Minnesota.

Le groupe s’est opposé au fait que ni ses membres ni l’archéologue du gouvernement du Minnesota n’ont été informés de la découverte, comme l’exige la loi de l’État, et également à l’affichage en ligne du fossile, qui doit être remis aux autorités tribales de la communauté Upper Sioux. , selon Actualités MPR. Plus tard, certains médias locaux ont partagé l’image sur les réseaux sociaux.

L’examen médico-légal comprenait une analyse chimique de la quantité et du type de carbone trouvé dans le crâne. Alors que la décomposition d’un isotope appelé carbone 14 révélait l’âge du crâne, la combinaison d’autres isotopes révélait le régime alimentaire de l’individu. Selon les résultats, l’homme a mangé du poisson, des tortues, des cerfs et des céréales comme le maïs et le sorgho.

« Il y a des preuves de traumatisme crânien sur le fragment de crâne, mais la blessure n’aurait pas tué l’homme », a déclaré Kathleen Blue, professeure et directrice du département d’anthropologie de l’Université d’État du Minnesota. New York Times. « L’os montre des signes de régénération et de guérison, indiquant que l’homme a survécu à ce qui a causé les dommages. »

*Common Era (EC) et Before the Common Era (EC) sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ (AD) et Before Christ (BC)

