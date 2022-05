La startup veut installer des datacenters sur Lua

Ce qui semble être un rêve ou une scène d’un film de science-fiction est déjà dans les plans de la startup Lonestar Data Holdings. Le projet audacieux de l’entreprise est de construire des centres de données sur la Lune, sauvegardant les données générées dans toutes les régions du monde. Après tout, selon les créateurs de l’idée, la sécurité sur la Lune est impeccable pour garder les serveurs intacts et fonctionnant à pleine vitesse.

« Il est inconcevable pour moi que nous gardions nos biens les plus précieux, nos connaissances et nos données, sur Terre, où nous faisons exploser des bombes et brûlons des choses. Nous devons retirer nos actifs de notre planète où nous pouvons les protéger », a déclaré Christopher Stott, fondateur et PDG de Lonestar.

conservation des graines

Selon le PDG, les efforts de Lonestar pour construire une installation de stockage de données dans l’espace reviennent à essayer de préserver toutes les graines du monde dans le Svalbard Global Seed Vault, situé sur l’île arctique norvégienne du Spitzberg. Mais au lieu d’essayer de protéger la diversité des cultures, le nouveau venu veut sauvegarder le savoir humain.

« Si nous ne le faisons pas, qu’adviendra-t-il de nos données sur Terre ? », a-t-il demandé. « La banque de semences a été inondée en raison des effets du changement climatique. Il est également susceptible d’autres formes de destruction, telles que les guerres ou les cyberattaques. Nous avons besoin d’un endroit où nous pouvons garder nos données en sécurité.

Recherche de financement

Pour mettre en pratique ce projet innovant et très stimulant, Lonestar est en train de clôturer les cycles de négociations avec les investisseurs. Un de 5 millions de dollars est presque juste.

L’astronaute d’Apollo 17 Gene Cernan se prépare à collecter les échantillons 73001 et 73002 sur la Lune en 1972 ; maintenant la startup rêve de créer des serveurs qui seraient installés dans des datacenters sur la Lune. Image : NASA

Pour obtenir plus d’argent, vous devrez prouver que votre technologie est viable. Pour cela, il faudra commencer par de petites démonstrations dans des charges utiles lunaires commerciales.

Le mois dernier, la startup a signé des contrats pour lancer des prototypes de démonstration de ses capacités logicielles et matérielles à bord de deux sondes lunaires avec Intuitive Machines, une société aérospatiale financée par la NASA.

Dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services de l’agence spatiale, Intuitive Machines, après un certain retard, enverra sa sonde Nova-C sur la Lune pour sa première mission, baptisée IM-1, prévue pour fin 2022.

La deuxième version, IM-2, est plus ambitieuse. Intuitive Machines prévoit d’envoyer une autre sonde Nova-C au pôle Sud de la Lune transportant divers équipements, dont la perceuse à glace PRIME-1 de la NASA et un spectromètre, ainsi que le premier prototype matériel de Lonestar : un dispositif de stockage d’un kilogramme, avec 16 téraoctets de Mémoire. L’IM-2 devrait être lancé en 2023.

Robots, robots et robots

L’objectif de la startup est d’effectuer des tests de chargement et de téléchargement d’applications et de traitement de bord. Dans cette première phase, il est également en train de déterminer les débits de bande passante pour transmettre des données de la Lune à la Terre, soit dans les bandes S, X ou Ka, le tout dans le spectre radio.

La grande difficulté sera de faire atterrir les robots en douceur sur la surface de la Lune, une situation qui a déjà fait échouer plusieurs missions en raison de l’attraction gravitationnelle et de son atmosphère très ténue.

Cependant, l’idée est de créer un prototype de la taille d’un livre pour les centres de données de stockage en nuage, sous une forme ondulée.

L’objectif est de lancer des serveurs capables de stocker cinq pétaoctets de données d’ici 2024 et 50 pétaoctets de données d’ici 2026.

Le centre de données devrait être en mesure d’héberger le trafic de données vers et depuis la Lune à des débits de 15 gigabits par seconde – beaucoup plus rapides que les vitesses à large bande de l’Internet domestique – transmis sur une série d’antennes. Et comment tout sera emmené sur la lune? Selon Lonestar, à travers des robots, de nombreux robots…

Via : Le Registre

