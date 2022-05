Regardez la capsule Starliner de Boeing revenir sur Terre ce mercredi (25)

Le vaisseau spatial est arrivé vendredi à l’ISS, un peu plus de 24 heures après le lancement d’OFT-2 (Orbital Flight Test-2), une mission sans pilote conçue pour démontrer que Crew Space Transportation 100 Starliner (CST-100) est prêt à transporter des astronautes. au laboratoire orbital et les ramener sur Terre.

Engagé par la Nasa en 2014, Boeing n’a pour l’instant pas fourni ces services à l’agence. Un accord similaire a été conclu avec SpaceX, qui a déjà lancé quatre vols habités opérationnels vers la station avec sa fusée Falcon 9 et sa capsule Dragon.

Une vidéo publiée sur le Twitter de Boeing montre un peu à l’intérieur de la capsule Starliner

Starliner a rencontré des problèmes pendant le vol et l’amarrage sur l’ISS

L’amarrage au laboratoire orbital, prévu à 20h10 (GMT), a finalement eu lieu à 21h28. En effet, juste avant 18h50, alors que le vaisseau spatial était à 180 mètres de l’ISS, les contrôleurs ont évalué les données de suivi et de performance de la capsule et ont estimé qu’elle serait dans une position inadéquate, nécessitant une manœuvre de retraite.

Selon Boeing, c’était opportun pour démontrer la capacité de contrôle de la maniabilité du vaisseau spatial.

A 20h52, après avoir informé une nouvelle prévision d’amarrage de la capsule à l’avant-poste à 21h01, les contrôleurs ont signalé « un petit problème » avec le système d’amarrage, ce qui a encore retardé le processus, car il était nécessaire de retirer l’amarrage. sonnerie de la station d’accueil Starliner et réinitialisez-le pour résoudre le problème.

De plus, pendant le processus d’insertion en orbite, un peu plus d’une demi-heure après le décollage, deux des propulseurs du vaisseau spatial ne se sont pas déclenchés comme prévu. Le premier a échoué après seulement une seconde. Votre sauvegarde s’est immédiatement déclenchée mais a également échoué au bout de 25 secondes. Cela a activé une sauvegarde de pack de rappel tertiaire, et la capsule a pu terminer la combustion cruciale sans autre incident.

