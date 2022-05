Le cratère sous-marin d’un volcan actif abrite une colonie de requins

Des images récemment captées par le satellite Landsat-9, lancé par la NASA en septembre 2021, montrent le puissant volcan sous-marin Kavachi, situé dans les îles Salomon et l’un des plus actifs de l’océan Pacifique, qui est entré en éruption il y a environ six mois. Ce qui est surprenant, c’est que le cratère submergé, enveloppé d’une eau incroyablement chaude et acide, est habité par une colonie de requins.

Les animaux ont été révélés pour la première fois en 2015 dans le documentaire National Geographic « Sharkcano ». Selon des experts ayant participé au film, il semblerait que les requins-marteaux et les requins soyeux qui y vivent ne soient pas affectés par les interférences du volcan dans leur habitat.

« L’idée qu’il y a de gros animaux comme des requins qui sortent et vivent à l’intérieur du cratère du volcan est en contradiction avec ce que nous savons de Kavachi, à savoir qu’il entre en éruption. Lorsque cela se produit, rien ne peut vivre dans la région », a expliqué Brennan Phillips, doctorante en océanographie biologique à l’Université de Rhode Island, au Royaume-Uni, qui a été interviewée dans le documentaire à l’époque.

Maintenant, grâce aux images recueillies par le satellite Landsat-9, les scientifiques ont confirmé que, même avec le volcan en activité, la colonie de requins est toujours là. « C’est ce qui rend la découverte de ces animaux à l’intérieur du volcan si déroutante. Ils vivent dans un endroit où ils peuvent « mourir à tout moment », alors comment survivent-ils ? », a demandé Phillips. « C’est très trouble là-bas, donc l’eau est très sombre. Aucune de ces choses n’est bonne pour les poissons.