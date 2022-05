Les images extraordinaires et inédites de l’éclipse lunaire totale vues de l’espace

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a capturé des images de l’éclipse lunaire totale du 16 mai à 100 millions de kilomètres. Le résultat est spectaculaire.

Une éclipse lunaire totale spectaculaire a eu lieu le lundi 16 mai, avec la Pleine Lune des Fleurs comme protagoniste. L’événement astronomique fascinant, observable depuis diverses parties de la Terre, a également eu un spectateur exceptionnel « parmi les étoiles »: la sonde Lucy de la NASA, qui se trouvait alors à 100 millions de kilomètres de notre planète. La sonde, lancée le 16 octobre 2021 depuis la base de Cap Canaveral sur une fusée Atlas V, a pu grâce à sa caméra capter le phénomène d’un point de vue absolument privilégié. La courte vidéo time-lapse réalisée par des scientifiques du Southwest Research Institute (SwRI) est en fait l’un des documents les plus spectaculaires consacrés à une éclipse lunaire. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Dans les images d’une dizaine de secondes vous pouvez voir la Terre à gauche et la Lune (beaucoup plus petite) tout à droite. La vidéo montre l’obscurcissement progressif du satellite naturel, alors qu’il est « avalé » par le cône d’ombre de la Terre jusqu’à sa disparition complète. Les éclipses lunaires totales se produisent lorsque la Terre est au milieu du Soleil et de la Lune, avec les trois corps célestes parfaitement alignés ou presque. Lors de ces événements, la compagne de la Terre prend une couleur bronze/rougeâtre caractéristique, c’est pourquoi on l’appelle aussi la Lune de sang. Vue de l’espace, avec la Lune littéralement « effacée » du ciel profond, l’éclipse lunaire est encore plus spectaculaire.

Les scientifiques de la mission Lucy ont profité de l’éclipse lunaire pour calibrer l’instrument optique L’LORRY, en noir et blanc et en haute résolution. La caméra – construite par des ingénieurs du laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins – a capturé 86 expositions de 1 milliseconde chacune. Les images ont ensuite été jointes pour réaliser la vidéo time-lapse de l’événement, mais seule la première moitié de l’éclipse a été filmée : les scientifiques ont en effet dû éviter d’éventuels problèmes de surchauffe de l’instrumentation.

« La capture de ces images a vraiment été un travail d’équipe incroyable. Les équipes d’instrumentation, de guidage, de navigation et d’opérations scientifiques ont dû travailler ensemble pour collecter ces données, mettant la Terre et la Lune dans le même cadre », a déclaré avec enthousiasme le Dr John Spencer, l’un des principaux chercheurs responsables de la mission de la NASA. « Tout cela a dû être fait en utilisant le vaisseau spatial dans un environnement très difficile », a ajouté l’expert. Le résultat a pleinement payé le travail des scientifiques. La mission Lucy vise à étudier les astéroïdes troyens de Jupiter.