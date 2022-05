Une étude basée sur 30 ans de données Hubble fait la mesure la plus précise de la vitesse d’expansion de l’univers

Une étude publiée par le serveur prépresse arXiv et déjà acceptée pour publication par Le Journal Astrophysique apporte un rapport de la NASA, basé sur 30 ans de données de Hubble, qui est appelé par les astronomes comme « œuvre maîtresse» (le plus grand travail) du télescope spatial. Ces données fournissent la mesure la plus précise du taux d’expansion de l’univers.

Nous avons rassemblé 30 ans de données du télescope Hubble pour arriver à la mesure la plus précise du taux d’expansion de l’univers. Image : Whitelion61/

La communauté scientifique astronomique sait depuis plus d’un siècle que l’univers est en expansion, grâce aux observations de la distance croissante entre les galaxies. La vitesse à laquelle ils se déplacent, par rapport à leur distance de la Terre, est appelée la « constante de Hubble », et la mesure de cette valeur était l’une des principales missions de l’observatoire spatial.

Pour mesurer la constante de Hubble, les astronomes étudient les distances aux objets dont la luminosité est bien connue – donc plus elle apparaît faible, plus elle est éloignée. Pour les objets relativement proches de la Voie lactée ou des galaxies proches, ce rôle est rempli par les céphéides, une classe d’étoiles qui pulsent selon un schéma prévisible. Pour de plus grandes distances, les scientifiques utilisent ce qu’on appelle des supernovae de type Ia – des explosions cosmiques avec une luminosité maximale bien définie.

Au cours des dernières décennies, les mesures de ces objets ont permis de calculer la constante de Hubble à environ 70 km par seconde par mégaparsec (/s/Mpc). Essentiellement, une galaxie à un mégaparsec (environ 3,3 millions d’années-lumière) de la Terre s’éloignera à 70 km par seconde, et cette vitesse augmente de 70 km/s pour chaque mégaparsec éloigné.

Le télescope Hubble fournit le catalogue le plus complet de Céphéides et Ia supernovae

Pour la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a analysé le catalogue le plus complet de ces objets à ce jour, pour effectuer la mesure la plus précise de la constante de Hubble à ce jour. Cela a été fait en étudiant 42 galaxies contenant à la fois des céphéides et des supernovae de type Ia.