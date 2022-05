L’ONU lance des timbres-poste en l’honneur des missions sur Mars

« Mars est une source de curiosité depuis des siècles. Au cours d’une année d’exploration historique, trois missions ont atteint leurs destinations en 2021 et autour de la « planète rouge ». Cette série de timbres marque ces réalisations pionnières », lit-on dans un communiqué publié par l’Administration postale des Nations Unies (APNU).

Deux des nouveaux timbres de l’APNU et l’une des cartes souvenirs célèbrent la mission Emirates Mars (EMM), la première mission interplanétaire des Émirats arabes unis, qui est arrivée en orbite de Mars le 9 février 2021. Les timbres représentent le vaisseau spatial Hope ( Al-Amal, en arabe) et une photo de la planète prise par l’équipement.

En référence à la NASA, deux autres timbres et une carte souvenir ont également été émis, reconnaissant les réalisations de la mission Mars 2020, qui a atterri sur la surface martienne le 18 février 2021, et le Mars Reconnaissance Orbiter, un satellite qui a été en orbite depuis 2006. Les timbres présentent des images du rover Persévérance et des dunes du cratère Proctor, avec la carte dédiée à l’hélicoptère Ingenuity.

Les timbres-poste de l’ONU « Planète Mars » célèbrent les réalisations humaines sur la planète rouge. Crédit : UNPA via collectSPACE.com

Les deux timbres restants et la carte souvenir se concentrent sur la mission chinoise Tianwen 1, qui est entrée en orbite le 10 février 2021 et a atterri trois mois plus tard le 14 mai. Le rover Zhurong, sa piste d’atterrissage et la zone présélectionnée où les deux ont atterri à la surface de la planète sont représentés.

D’après le site CollectSPACEcomme d’autres versions de l’APNU, le matériel commémoratif de Mars a été émis en trois devises : des francs suisses pour les timbres sur le thème des Émirats arabes unis, des dollars américains pour les versions de la NASA et des euros pour ceux de la Chine.

Conçues par le directeur artistique de l’UNPA, Sergio Barada, les images des sceaux ont été fournies par le personnel de l’EMM, l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA) et la NASA, avec le soutien du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA). .

Les parties intéressées peuvent acheter les timbres commémoratifs de l’ONU Mars sur le site Web de l’APNU

Toute personne intéressée par l’achat de ce matériel peut le commander sur le site Web de l’APNU ou l’acheter dans les magasins de l’ONU à New York, Genève et Vienne. Des enveloppes de collection affranchies premier jour (également appelées «plis premier jour») sont également en vente.

Selon l’ONU, les sceaux thématiques de l’APNU reflètent le travail de l’organisation et rappellent l’engagement de l’entité envers ses objectifs. Précédemment publié : un ensemble de 2018 commémorant le 50e anniversaire de la première conférence des Nations Unies sur l’exploration et les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique ; une paire de timbres sur le thème de la nébuleuse pour la Semaine mondiale de l’espace ; une émission de 2011 pour le 50e anniversaire des vols spatiaux habités et une collection de huit timbres de 2007 qui marquent les 50 ans depuis le début de l’ère spatiale.

« Alors que l’humanité se précipite vers Mars, il est important que les pays travaillent ensemble pour promouvoir la coopération internationale et l’utilisation pacifique de l’exploration spatiale, ainsi que l’utilisation des sciences et technologies spatiales pour un développement économique et social durable. timbres. « Depuis 1958, UNOOSA a travaillé pour promouvoir ces objectifs. »

