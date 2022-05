Les scientifiques utilisent l’intelligence artificielle pour prédire la leptospirose chez les chiens

« Les tests traditionnels pour Leptospira manquent de sensibilité au début du processus de la maladie », a déclaré l’auteur principal Krystle Reagan, spécialiste en médecine interne certifié et professeur adjoint spécialisé dans les maladies infectieuses. « La détection peut également prendre plus de deux semaines en raison de la nécessité de démontrer une augmentation du taux d’anticorps dans un échantillon de sang. Notre modèle d’IA élimine ces deux obstacles pour un diagnostic rapide et précis. »

D’après le site Physique, la recherche impliquait des données historiques de patients de l’hôpital de médecine vétérinaire de l’université qui avaient été testés pour la leptospirose. Des tests sanguins régulièrement prélevés sur ces 413 chiens ont été utilisés pour former un modèle de prédiction de l’IA.

L’intelligence artificielle a été formée avec plus de 400 tests sanguins et a obtenu tous les résultats positifs qu’elle a détectés chez les chiens le lendemain. Image : Constantin Pankin –

L’année suivante, l’hôpital a traité 53 autres chiens suspects de leptospirose. Le modèle a correctement identifié les neuf chiens positifs pour la maladie, prouvant que le modèle a une sensibilité de 100 %. Le modèle a également identifié correctement environ 90 % des 44 chiens finalement négatifs.

L’objectif des scientifiques est que ce modèle devienne une ressource en ligne permettant aux vétérinaires de saisir les données des patients et de recevoir des prévisions en temps opportun. « La prise de décision clinique basée sur l’IA sera l’avenir de nombreux aspects de la médecine vétérinaire », a déclaré Mark Stetter, doyen de l’UC School of Veterinary Medicine. « Nous nous engageons à mettre des ressources derrière les efforts d’IA, et nous sommes impatients de nous associer à des chercheurs, des philanthropes et l’industrie pour faire progresser cette science. »

L’équipe espère que son modèle de détection pourra également aider les gens

La leptospirose est une maladie zoonotique potentiellement mortelle, ce qui signifie qu’elle peut être transmise des animaux aux humains. Étant donné que la maladie est également difficile à diagnostiquer chez l’homme, Krystle espère que la technologie derrière ce modèle de détection innovant aura une capacité de traduction en médecine humaine.

« J’espère que cette technologie sera capable de reconnaître les cas de leptospirose en temps réel, donnant aux médecins et aux patients des informations importantes sur le processus de la maladie et son pronostic », a-t-elle déclaré. « Au fur et à mesure que nous avançons, nous espérons appliquer des méthodes d’IA pour améliorer notre capacité à diagnostiquer rapidement d’autres types d’infections. »

