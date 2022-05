Les planètes en orbite autour d’étoiles binaires pourraient abriter une vie extraterrestre, selon une étude

Près de la moitié des étoiles de la taille du Soleil sont binaires (c’est-à-dire qu’elles font partie d’un système stellaire composé de deux étoiles en orbite autour d’un barycentre commun). Selon des recherches de l’Université de Copenhague au Danemark, les planètes autour d’étoiles binaires peuvent être très différentes de ces étoiles uniques en orbite, ce qui en fait de bonnes cibles dans la recherche de vie extraterrestre.

Le secret de la vie extraterrestre dans les planètes en orbite autour d’étoiles binaires ? Image : Tomasz Adamski –

« Le résultat est passionnant, car la recherche de vie extraterrestre sera équipée d’un certain nombre d’instruments nouveaux et extrêmement puissants dans les années à venir. Cela ajoute à l’importance de comprendre comment les planètes se forment autour de différents types d’étoiles. Ces résultats permettent d’identifier des lieux qui seraient particulièrement intéressants pour sonder l’existence de la vie », déclare le professeur Jes Kristian Jørgensen, de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague, qui dirige le projet, qui comprend également la participation d’astronomes de Taïwan et du États-Unis et a été publié dans le magazine nature.

Selon Jørgensen, la recherche était basée sur des observations faites par l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. (ALMA), au Chili, d’un système stellaire binaire à environ 1 000 années-lumière de la Terre. Appelé NGC 1333-IRAS2A, ce système est entouré d’un disque de gaz et de poussière. Des simulations informatiques qui voyagent à la fois en arrière et en avant dans le temps complètent également l’étude.

« Les observations nous permettent de zoomer sur les étoiles et d’étudier comment les poussières et les gaz se déplacent vers le disque. Les simulations nous diront quelle physique est en jeu et comment les étoiles ont évolué jusqu’au moment où nous les observons et leur évolution future », explique la postdoctorante Rajika L. Kuruwita, de l’Institut Niels Bohr, deuxième auteur de l’article.

Ils ont remarqué que le mouvement du gaz et de la poussière ne suit pas un schéma continu. À certains moments, généralement pendant des périodes relativement courtes de dix à cent ans tous les mille ans, le mouvement devient très fort. L’étoile binaire devient dix à cent fois plus brillante, jusqu’à ce qu’elle revienne à son état normal.

Vraisemblablement, le modèle cyclique peut être expliqué par la dualité de l’étoile binaire. Les deux étoiles s’entourent et, à certains intervalles, leur gravité conjointe affecte le disque de gaz et de poussière environnant d’une manière qui fait tomber de grandes quantités de matière vers l’étoile.

« La chute du matériau va provoquer un échauffement important. La chaleur rendra l’étoile beaucoup plus brillante que d’habitude », explique Kuruwita. « Ces rafales vont déchirer le disque de gaz et de poussière. Au fur et à mesure que le disque s’accumule à nouveau, les rafales peuvent encore influencer la structure du système planétaire ultérieur.

Le système stellaire observé est encore trop jeune pour avoir formé des planètes. L’équipe espère obtenir plus de temps d’observation à ALMA, lui permettant d’étudier la formation des systèmes planétaires.

Non seulement les planètes, mais aussi les comètes seront au centre de l’attention. « Les comètes sont susceptibles de jouer un rôle clé dans la création de possibilités d’évolution de la vie. Les comètes ont généralement une forte teneur en glace avec la présence de molécules organiques. On peut imaginer que les molécules organiques sont préservées dans les comètes pendant les périodes où une planète est stérile, et que les impacts cométaires ultérieurs introduiront les molécules à la surface de la planète », a expliqué Jørgensen.

Selon lui, l’échauffement provoqué par les rafales va déclencher l’évaporation des grains de poussière et de la glace environnante. « Cela peut changer la composition chimique du matériau à partir duquel les planètes sont formées. »