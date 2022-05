Voir les dauphins utiliser les « cliniques » de corail pour traiter les affections cutanées

Tout comme les humains, les grands dauphins sont également affectés de temps à autre par des éruptions cutanées. Cependant, contrairement à nous qui pouvons utiliser des onguents et autres médicaments, ces animaux se frottent contre les coraux pour soigner leurs problèmes de peau.

Une étude publiée jeudi (19) dans la revue iScience ont découvert que ces coraux avaient des propriétés médicinales, ce qui soulageait les dauphins en frottant leur corps contre eux.

Il y a treize ans, Angela Ziltener, biologiste de la faune à l’Université de Zurich en Suisse, co-auteur de l’article, a observé pour la première fois des dauphins se frottant contre des coraux dans le nord de la mer Rouge au large des côtes égyptiennes.

Elle et son équipe de recherche ont remarqué qu’ils étaient sélectifs, ce qui signifie qu’ils savaient exactement contre quels coraux se frotter, et les scientifiques voulaient comprendre pourquoi. « Je n’avais jamais vu ce comportement de frottement de corail décrit auparavant, et il était clair que les dauphins savaient exactement quel corail ils devaient utiliser », a déclaré Angela.

Les coraux utilisés par les dauphins expulsent du mucus médicinal

La plupart des recherches sur les dauphins sont menées depuis la surface de l’eau, mais en tant que plongeuse, Angela a pu observer de plus près les animaux, gagnant progressivement leur confiance. Ainsi, il s’est vite rendu compte que les coraux choisis par eux pour se frotter contre le corps libèrent du mucus lors de l’agitation des polypes provoquée par le mouvement des dauphins.

L’équipe a donc prélevé ce mucus pour comprendre ses propriétés. Nous avons trouvé 17 métabolites actifs aux caractéristiques antibactériennes, antioxydantes, hormonales et toxiques.

La découverte de ces composés bioactifs a conduit l’équipe à croire que le mucus des coraux et des éponges sert à réguler le microbiome cutané du dauphin et à traiter les infections. « Des massages répétés permettent aux métabolites actifs d’entrer en contact avec la peau du dauphin », explique l’auteur principal Gertrud Morlock, chimiste analytique et scientifique en alimentation à l’Université Justus Liebig Giessen en Allemagne. « Ces métabolites peuvent les aider à atteindre l’homéostasie cutanée et être utiles pour la prophylaxie ou le traitement d’appoint contre les infections microbiennes. »

Selon les chercheurs, les récifs où se trouvent ces coraux sont des lieux importants pour les populations locales de dauphins, qui viennent s’y reposer et s’amuser. « Beaucoup de gens ne réalisent pas que ces récifs coralliens sont aussi des lits pour les dauphins et des terrains de jeux », a déclaré Angela au site Internet. Eurekalert.

Selon elle, dans les intervalles entre une sieste et une autre, les dauphins répètent souvent le comportement de se frotter contre les coraux. « C’est presque comme s’ils prenaient une douche, se lavaient avant de se coucher ou quand ils se levaient. »

