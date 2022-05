Lors d’une expédition dans l’océan Pacifique, un ROV (Remotely Operated Vehicle) a repéré une créature très étrange nageant à environ 2 200 m de profondeur. L’animal ressemble à un sac en plastique transparent, et la chose la plus frappante à propos de son apparence est ses « tripes Cheeto ».

Selon les biologistes du Nautilus Ocean Exploration Fund, une organisation à but non lucratif dédiée à l’exploration scientifique de nos océans, il s’agit d’une espèce inconnue (non cataloguée) de concombre de mer. Il a été vu à la périphérie du monument national marin des îles éloignées du Pacifique, au sud-est d’Honolulu, capitale d’Hawaï.

Aussi appelés holithurios, les concombres de mer sont un groupe très diversifié, avec de nombreuses espèces réparties dans le Pacifique central. Selon Megan Cook, directrice de l’éducation et de la sensibilisation de l’entité, le spécimen repéré par le ROV attaché au navire de recherche E/V Nautilus appartient à une famille appelée Elpidiidae.

Ces concombres des profondeurs marines sont des charognards qui se nourrissent d’une « pluie » de cellules de peau, de caca et de morceaux d’animaux morts qui finissent au fond de l’océan.

De nombreuses espèces de la famille des Elpidiidae ont des appendices qui ressemblent à des nageoires ou à des voiles qui leur permettent de nager sur de courtes distances. Lorsqu’il a faim, l’animal glisse le long du fond marin, utilisant ses tentacules collantes – la frange rouge autour de sa bouche – pour collecter de la nourriture, qui est digérée dans l’intestin orange vif, profitant de la matière organique et excrétant le sable non comestible. .

Le fond de l’océan est le plus grand système de rétention de carbone sur Terre, des matières organiques riches en carbone étant collectées par ses habitants, comme les concombres de mer, et restant dans les profondeurs de l’océan pendant de longues périodes.

« Ce sont de grands charognards/recycleurs au fond de la mer », a déclaré Cook dans une interview avec le site Web. Sciences en direct.

Certaines espèces d’holothuries peuvent éjecter leur système digestif régénérable par l’anus lorsqu’elles sont effrayées, une technique qui permet souvent à ces animaux d’échapper à des prédateurs affamés. On ne sait pas si c’est le cas pour la nouvelle espèce dans la vidéo.

