Découvrez de superbes images du volcan Etna crachant de la lave lors d’une forte éruption

Considéré comme un site du patrimoine naturel par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Etna, situé dans la région italienne de Sicile, est le plus haut volcan actif d’Europe. Le week-end dernier, il a de nouveau éclaté, produisant des images époustouflantes de puissantes éjections de lave incandescente et de beaucoup de fumée.

Les éruptions de l’Etna, classé comme stratovolcan (un type de volcan en forme de cône avec des flancs inhabituellement abrupts), sont assez courantes. Selon les volcanologues, ces volcans sont plus sujets à de grandes explosions en raison de l’accumulation de pression sous le magma plus visqueux, qui s’accumule sur leurs pentes.

Rien qu’en 2021, l’Etna a enregistré tellement d’activité qu’elle a « grandi » d’environ 30 mètres. Heureusement, bien qu’il éclate souvent, il cause rarement des dégâts. Dans les vidéos, toutes deux publiées samedi (21), il est possible de voir la fureur avec laquelle la lave et la fumée sont expulsées vers le crépuscule, ainsi que la rivière de magma dévalant les pentes de la montagne vers le sol de « Vale faire Leão ».