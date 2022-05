Les astronautes de l’ISS entrent dans la capsule Starliner après avoir ouvert les écoutilles

Vendredi dernier (20), un peu plus de 24 heures après son lancement, la capsule Starliner de Boeing est arrivée à la Station spatiale internationale (ISS), où elle restera amarrée pendant quatre ou cinq jours jusqu’à ce qu’elle revienne sur Terre pour un atterrissage en parachute au Nouveau-Mexique.

Et la personne responsable de l’ouverture des écoutilles entre le vaisseau spatial et le laboratoire orbital était l’astronaute de la NASA Robert Hines. Cela s’est produit le lendemain, samedi (21), à 13h04 (heure de Brasilia).

L’astronaute de la NASA Robert Hines, qui a ouvert les écoutilles entre Starliner et la Station spatiale internationale, fait le tour de la capsule. Image : Télévision de la NASA

« Nous avons actuellement trois véhicules de qualité humaine amarrés à la station spatiale », a déclaré Hines, faisant référence à Starliner, au Crew Dragon de SpaceX et à la capsule russe Soyouz. « C’est donc un jour important dans l’histoire de la NASA, ouvrant la voie à l’avenir alors que nous commençons à effectuer des vols commerciaux en orbite terrestre basse, permettant de voyager vers la Lune et éventuellement vers Mars. »

L’amarrage au laboratoire orbital, prévu à 20h10 (GMT), a finalement eu lieu à 21h28. En effet, juste avant 18h50, alors que le vaisseau spatial était à 180 mètres de l’ISS, les contrôleurs ont évalué les données de suivi et de performance de la capsule et ont estimé qu’elle serait dans une position inadéquate, nécessitant une manœuvre de retraite.

A 20h52, après avoir signalé une nouvelle prévision d’amarrage de la capsule à l’avant-poste à 21h01, les contrôleurs ont signalé « un problème mineur » avec le système d’amarrage, ce qui a encore retardé le processus. Selon la NASA, il a fallu retirer la bague d’attelage Starliner et la réinitialiser pour comprendre le problème.

De plus, pendant le processus d’insertion en orbite, un peu plus d’une demi-heure après le décollage, deux des propulseurs de Starliner ne se sont pas déclenchés comme prévu. Le premier a échoué après seulement une seconde. Votre sauvegarde s’est immédiatement déclenchée mais a également échoué au bout de 25 secondes. Cela a activé une sauvegarde de booster tertiaire, et la capsule a pu terminer la combustion cruciale sans incident.

« C’est le genre de choses auxquelles nous nous attendons dans les essais en vol et c’est pourquoi nous testons », a déclaré Hines samedi. « Si nous ne rencontrons pas des choses comme ça, nous faisons probablement quelque chose de mal. »

Lors d’une conférence de presse post-lancement jeudi soir, des représentants de la NASA et de Boeing ont réaffirmé leur confiance en Starliner pour mener à bien sa mission, quels que soient les problèmes de propulseur.

« Le système a été conçu pour être redondant et il a fonctionné comme prévu », a déclaré Mark Nappi, vice-président et directeur du programme d’équipage commercial de Boeing.

La capsule Starliner a emmené la mascotte dans la Station spatiale internationale

Au cours des prochains jours, les membres d’équipage à bord de l’ISS vont récupérer les 226 kg de ravitaillement que Starliner a emmenés au laboratoire orbital puis emballer sa coque avec près de 270 kg de fret pour retourner sur Terre.

Bien que la mission Orbital Flight Test-2 (OFT-2) de Starliner ait été sans pilote, le vaisseau spatial a un « passager » à bord : c’est le mannequin Rosie, affectueusement appelé par les créateurs de « Rosie, the Rocketeer ».