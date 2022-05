La NASA annonce des dates de lancement possibles pour la mission Artemis 1 (et pourrait être pour l’année prochaine)

Toujours en attente de terminer le principal test de pré-lancement qu’elle doit réussir (le soi-disant « wet test »), la méga-fusée Space Launch System (SLS), ainsi que la capsule Orion, ont déjà de nouvelles dates programmées par la NASA pour, enfin, mettre le cap sur la Lune, lors du premier vol du programme Artemis.

La fusée Space Launch System (à gauche) et le vaisseau spatial Orion (à droite) seront utilisés dans le cadre de la mission Artemis 1, le premier vol du programme d’exploration lunaire Artemis. Image : NASA/Kim Shiflett

Comme on le sait, ce programme vise à amener l’humanité à marcher à nouveau sur le sol lunaire, ce qui a eu lieu pour la dernière fois en décembre 1972. Avant cela, cependant, le gigantesque complexe de véhicules (qui mesure 98 mètres de haut et pèse 2 600 tonnes) sera lancé sans équipage pour un vol en orbite rétrograde autour de la Lune, via la mission Artemis 1, qui vise à démontrer les systèmes intégrés de l’engin spatial et à tester une rentrée à grande vitesse dans le système de protection thermique d’Orion.

Alors que l’équipe de techniciens et d’ingénieurs de la NASA s’affaire à régler un problème de fuite d’hydrogène dans l’un des bras ombilicaux reliant la tour à la fusée, en plus des réparations nécessaires à une vanne défectueuse (identifiée lors des premières tentatives de ravitaillement en carburant) , l’agence a révélé le calendrier de la fenêtre de lancement de la mission inaugurale.

Découvrez les dates de lancement possibles de la mission Artemis 1

Selon l’agence spatiale américaine, le calendrier a été établi en tenant compte de certaines restrictions concernant, par exemple, la mécanique orbitale et la disponibilité des infrastructures au Kennedy Space Center en Floride, d’où partira le SLS.

L’un des facteurs d’exclusion est que la capsule Orion ne peut pas rester sans accès à la lumière du soleil pendant plus de 90 minutes, ce qui est essentiel pour générer de l’énergie afin de maintenir le vaisseau spatial à la bonne température. En tant que tel, les planificateurs de mission excluent les dates qui pourraient potentiellement laisser la capsule dans l’obscurité, dans l’ombre de la Terre, pendant de longues périodes.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des opportunités envisagées pour cette mission. Selon la NASA, le calendrier (auquel vous pouvez accéder en intégralité ici) est susceptible de changer.

26 juillet au 10 août : 13 opportunités de lancement, à l’exclusion des 1er, 2 et 6 août ;

23 août – 6 septembre : 12 opportunités de lancement, à l’exclusion des 30, 31 août et 1er septembre ;

20 septembre au 4 octobre : 14 opportunités de lancement, à l’exception du 29 septembre ;

Du 17 octobre au 31 octobre : 11 opportunités de lancement, à l’exclusion des 24, 25, 26 et 28 octobre ;

12 novembre – 27 novembre : 12 opportunités de lancement, à l’exception des 20, 21 et 26 novembre ;

Du 9 décembre au 23 décembre : 11 opportunités de lancement, à l’exception des 10, 14, 18 et 23 décembre.

Si aucune de ces dates 2022 n’est mise à profit, la mission pourrait être lancée l’année prochaine, en considérant le calendrier suivant :

Du 7 au 20 janvier : 10 opportunités de lancement, à l’exception des 10, 12, 13 et 14 janvier ;

Du 3 au 17 février : 14 opportunités de lancement, à l’exception du 10 février ;

Mars : 19 opportunités de lancement entre le 1er-17 mars et les 29-31 mars, à l’exclusion du 11 mars et du 18-28 mars ;

Avril : 14 opportunités de lancement entre le 1er et le 13 avril et du 26 au 30 avril, à l’exclusion des 2, 3, 7, 9 et du 14 au 25 avril ;

Mai : 14 opportunités de lancement entre le 1er-10 mai et le 26-31 mai, à l’exclusion du 8 mai et du 11-25 mai ;

Juin : 13 opportunités de lancement du 1er au 6 juin, du 20 juin et du 24 au 30 juin, à l’exception des 5, 7-19 et 21-23.

La date de lancement de la mission déterminera également combien de temps la capsule Orion restera dans l’espace. Selon la NASA, la mission pourrait durer entre 26 et 28 jours, ou 38 à 42 jours, selon le jour où le SLS peut décoller. « La durée de la mission est variée en effectuant un demi-tour ou 1,5 tour autour de la Lune en orbite rétrograde lointaine, avant de revenir sur Terre », a expliqué l’agence dans un communiqué.

Rappelez-vous le « feuilleton » du test humide SLS

D’une durée estimée à environ 48 heures, les tests ont commencé le 1er avril, mais, après avoir identifié une série de défaillances critiques dans le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS, la NASA a décidé d’arrêter le processus pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, le premier vol habité privé vers la Station spatiale internationale (ISS) sans la présence d’un astronaute actif d’aucune agence fédérale, qui a eu lieu le 8 avril.

Ainsi, l’essai humide a repris le lundi suivant (12), avec un achèvement prévu le mercredi (14). Cette fois, les équipes responsables ont préféré modifier les procédures, n’alimentant en hydrogène liquide et en oxygène liquide que l’étage principal, sans remplir l’étage supérieur.

La méga-fusée, avec la capsule Orion sur le dessus, s’est positionnée sur la plate-forme 39B du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, pour l’une des tentatives d’approvisionnement ratées, qui configurent le soi-disant « wet test ». Image : NASA/Joel Kowsky

Cependant, encore une fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et la répétition a été suspendue, dans l’espoir de reprendre, dans un premier temps, le 21 de ce mois. Après avoir communiqué cette date possible, la NASA a annoncé le rappel de la pile SLS + Orion vers le bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) pour procéder à une analyse approfondie et aux réparations nécessaires sur la vanne défectueuse identifiée dans la tour de lancement mobile et une fuite d’hydrogène dans l’un des bras ombilicaux qui relient la tour à la fusée.

Vers 7 heures du matin le 26, heure de Brasília, la méga-fusée et le vaisseau spatial Orion sont arrivés au VAB, au Kennedy Space Center, en Floride, après un voyage de 10 heures depuis Launch Pad 39B, d’où ils étaient prises pour examen.

Depuis, les équipes travaillent à la résolution des problèmes identifiés. La valve défectueuse a depuis été remplacée et les ingénieurs ont découvert que des débris de caoutchouc l’empêchaient de se fermer correctement. Selon l’agence, les débris ne faisaient pas partie de la vanne et leur origine fait l’objet d’une enquête.

Ils ont également détecté que certaines des vis de l’un des bras ombilicaux reliant la tourelle à la fusée s’étaient légèrement desserrées en raison d’une compression relâchée dans un joint, entraînant une fuite de carburant.

Désormais, des vérifications supplémentaires seront effectuées, et ce n’est qu’alors que l’ensemble SLS + Orion retournera sur la rampe de lancement pour la reprise du test humide, qui devrait avoir lieu mi ou fin juin.

