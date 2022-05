Vaccins contre la variole du singe, lesquels sont sur le marché et quelle est leur efficacité

Variole des singes en Italie et en Europe

Des vaccins contre la variole du singe sont déjà disponibles : voici ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent et quelle est leur efficacité contre l’infection.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Variole des singes en Italie et en Europe

Les infections à monkeypox continuent d’augmenter de jour en jour en Europe et en Amérique et dans certains pays, les vaccins commencent à s’approvisionner, parmi les outils les plus efficaces pour contenir les épidémies potentielles et les complications de l’infection, comme l’a démontré (également) l’expérience acquise lors de la COVID-19. 19 pandémie. Ce n’est pas un hasard si l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a commencé à proposer le vaccin antivariolique à tous les contacts étroits de patients ayant un diagnostic confirmé, dans le cadre d’une administration pré et post-exposition à l’agent pathogène, un virus à ADN du genre Orthopoxvirus appartenant à la famille des Poxviridae. Le monkeypox et la variole humaine étant très similaires, le même vaccin est administré pour prévenir les deux maladies, bien que le second soit beaucoup plus agressif et mortel que le premier (heureusement, il a été éradiqué depuis des décennies). Ceux qui fabriquaient le vaccin contre la variole à l’époque étaient également protégés du monkeypox, tandis que la population jeune née après l’abolition était découverte. Mais quels sont les vaccins disponibles sur le marché aujourd’hui ? Et quelle est leur efficacité ?

Le vaccin MVA-BN (Imvanex)

Tout d’abord, il faut souligner que le vaccin antivariolique n’était jusqu’à présent pas accessible au grand public en Occident, pour le simple fait que la variole humaine a été éradiquée (en Italie, la vaccination a été suspendue en 1977 et abolie en 1981) et que la Monkeypox est une maladie endémique des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Mais à la lumière du risque d’épidémies émergentes – comme celle qui s’est produite aux États-Unis en 2003 -, du risque potentiel d’attaques bioterroristes et, en tout état de cause, de la nécessité de protéger les travailleurs de la santé et les personnes là où la maladie est présente, les sociétés pharmaceutiques ont continué à développer des vaccins. . Le plus récent, approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en 2013, est le vaccin antivariolique MVA-BN, également connu en Europe sous le nom d’Imvanex et aux États-Unis sous le nom de JYNNEOS / Imavune. En 2019, il a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) comme vaccin spécifique contre le monkeypox. L’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) précise qu’il s’agit d’un vaccin vivant mais non réplicatif, basé sur la « souche Ankara » de troisième génération. Le virus est atténué par de multiples passages dans des fibroblastes embryonnaires de poulet, « entraînant une perte substantielle de son génome », comme l’a noté l’UKHSA dans un article. Cette étape prévient les effets secondaires connus de la réplication des vaccins. Imvanex, développé par la société biopharmaceutique danoise Bavarian Nordic, est administré par deux injections sous-cutanées, qui ne laissent pas la lésion sur la peau comme la vaccination antivariolique « classique ». La deuxième dose est administrée quatre semaines après la première. L’inoculation ne part pas Dans une étude sur des macaques cynomolgus, le vaccin s’est avéré efficace à 100% pour prévenir la mort après une exposition à une dose mortelle de variole, tandis que des études menées sur des populations humaines ont révélé qu’il était efficace à 85% pour prévenir l’infection. Le médicament était sûr et bien toléré ; réactions au site d’injection et symptômes pseudo-grippaux – grippe légère et transitoire – les effets secondaires les plus courants.

Le vaccin ACAM200

Approuvé par la FDA aux États-Unis mais pas par l’EMA en Europe, ACAM200 est un vaccin antivariolique humain de deuxième génération – également efficace contre le monkeypox – développé par la multinationale pharmaceutique française Sanofi Pasteur Biologics Co. Le médicament a été autorisé en août 2007 et il On pense qu’il existe un approvisionnement stratégique de plus de 200 millions de doses aux États-Unis, stockées pour prévenir d’éventuelles attaques bioterroristes. La variole humaine est en effet considérée parmi les armes biologiques possibles. Le médicament est basé sur une préparation de virus vivants qui est inoculée par piqûre et grattage de la peau, une opération qui laisse la lésion caractéristique bien visible sur les bras des personnes âgées de 50 ans et plus. « Le virus qui se développe sur le site de cette blessure par inoculation peut se propager à d’autres parties du corps ou même à d’autres personnes. Les personnes recevant la vaccination ACAM2000 doivent prendre des précautions pour empêcher la propagation du virus vaccinal », ont précisé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis dans un communiqué. Les effets secondaires courants incluent « fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs dorsales, ganglions lymphatiques enflés, malaise général, fatigue et éruption cutanée sévère », mais des effets indésirables graves sont également possibles, bien qu’ils soient rares. L’efficacité contre le monkeypox est considérée comme similaire à celle d’Imvanex. Dans une étude menée sur des centaines de patients, cependant, la concentration d’anticorps neutralisants était plus élevée chez ceux traités par Imvanex.