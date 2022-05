Que faire si vous êtes positif pour la variole du singe

Variole des singes en Italie et en Europe

Monkeypox s’est propagé dans 12 pays où la maladie n’est pas endémique et les cas continueront d’augmenter. Voici ce qu’il faut faire en cas de positivité.

Les cas de monkeypox continuent de croître en Europe et en Amérique, à tel point que le président américain a déclaré que nous « devrions tous nous inquiéter », alors que pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le monde est confronté à un autre « défi formidable », après la La pandémie de COVID-19 – toujours en cours – et la guerre en Ukraine. Bien que les experts estiment que le risque pour la population générale est faible, les cas continueront d’augmenter dans les prochains jours et ce que nous assistons ne serait que la pointe de l’iceberg des épidémies, qui ont désormais touché une douzaine de pays. En ce moment, en Italie, il y a trois cas confirmés, tous hospitalisés dans des conditions acceptables à l’Institut national des maladies infectieuses (INMI) « Lazzaro Spallanzani » à Rome. Ici aussi, cependant, il est probable que d’autres infections puissent être diagnostiquées et les experts recommandent déjà une quarantaine de 21 jours, la Belgique la rendant déjà obligatoire pour les positifs. Alors, que devez-vous faire si vous êtes infecté par le virus monkeypox ?

Quarantaine en cas d’infection

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, le professeur Emanuele Nicastri, directeur de la division des maladies infectieuses de Spallanzani, a déclaré que les personnes positives au virus doivent suivre les mêmes protocoles que les patients atteints de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SARS-CoV – 2. Du moins, à ceux prédits lors des phases passées de la pandémie. Infectés par le virus monkeypox, ils doivent rester à l’isolement pendant 21 jours. « Pour eux – explique Nicastri – les mêmes protocoles de Covid sont appliqués : ils peuvent recevoir des visiteurs mais derrière une vitre qui les fait écran ». L’expert a ajouté qu’en cas de positivité il est également possible de rester à la maison, cependant les mesures anti-contagion et de distanciation physique que nous connaissons bien depuis plus de deux ans doivent être respectées, à savoir « pièce unique et bien aérée, masques si vous entrez en contact avec un partenaire, salle de bain séparée ». Dans le document « Monkeypox contact tracing guidance: classification of contacts and advisor for vaccination and follow up », une ligne directrice sur le risque de contagion, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) recommande l’isolement jusqu’à un maximum de 21 jours également pour les proches les contacts des cas confirmés, tels que les partenaires et les proches, qui se voient également proposer le vaccin MVA-BN le vaccin Imvanex. L’importance de diffuser des données pour la recherche des contacts, d’éviter les déplacements et surtout de ne pas entrer en contact avec des sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans, les catégories les plus exposées à d’éventuelles complications du monkeypox, est également soulignée.

Recommandations ISS

En cette période, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) recommande « de rester à la maison en cas de fièvre et de contacter le médecin en cas d’ampoules ou d’autres manifestations cutanées » ; l’éruption cutanée avec pustules est en effet l’un des symptômes les plus caractéristiques de la maladie, causée par un virus à ADN du genre Orthopoxvirus (famille des Poxviridae). Sans surprise, à titre préventif, l’ISS recommande d’évaluer avant tout contact intime ou sexuel rapproché « la présence de toutes manifestations cutanées inhabituelles (telles que cloques ou autres lésions) sur la peau du partenaire ». Les personnes les plus exposées au risque de contagion sont en effet celles qui ont eu des contacts étroits et sexuels avec une personne infectée et celles qui ont changé le lit d’une personne positive sans utiliser d’équipement de protection individuelle (EPI). La transmission entre l’homme et l’homme peut également se produire en raison du contact avec d’autres fomites (objets contaminés), des gouttelettes respiratoires et des fluides corporels généralement positifs.

Combien de temps faut-il pour se remettre de la variole du singe

Heureusement, le monkeypox n’est pas aussi agressif que la variole humaine, qui a été éradiquée depuis des décennies. La mortalité selon les données les plus récentes de l’Organisation mondiale de la santé se situe entre 3 et 6 % pour la souche ouest-africaine, celle qui circule en Europe et aux États-Unis. Elle est beaucoup moins virulente que la souche Congo/Centrafrique qui chez les enfants non vaccinés atteint une mortalité de 20% (en moyenne elle est de 10%). Le monkeypox, explique l’OMS, est une maladie « autolimitée » qui guérit spontanément en quelques semaines, entre deux et trois, maximum quatre. Dans les cas qui le nécessitent, en plus d’un traitement de soutien, des médicaments antiviraux tels que le Tecovirimat ou le Tpoxx et le Cifodir peuvent être utilisés, qui agissent respectivement sur la transmission cellulaire et la synthèse de l’ADN viral.