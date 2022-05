Un astéroïde quatre fois plus gros que l’Empire State Building passera près de la Terre

Un énorme astéroïde, quatre fois la taille de l’Empire State Building, se dirige vers la Terre et devrait atteindre notre approche la plus proche de notre planète le 27 mai, selon la NASA.

Cependant, rassurez-vous : la roche spatiale géante, baptisée 7335 (1989 JA), passera à environ quatre millions de kilomètres d’ici, soit près de 10 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune.

Pourtant, compte tenu de la taille considérable de l’astéroïde (1,8 km de diamètre) et de sa relative proximité avec notre planète, l’agence spatiale américaine a classé l’objet comme « potentiellement dangereux ». Cela signifie que 7335 (1989 JA) pourrait causer des dégâts massifs s’il frappait la Terre en cas de changement d’orbite.

Le plus gros astéroïde s’approchera de la Terre en 2022

Selon la NASA, 7335 (1989 JA) est le plus gros astéroïde qui s’approchera de la Terre cette année. Les scientifiques estiment que l’objet se déplace à environ 76 000 km/h, soit 20 fois plus vite qu’une balle de vitesse. Le rocher ne fera pas un autre survol rapproché avant le 23 juin 2055, date à laquelle il passera encore plus loin, à environ 70 fois la distance entre la Terre et la Lune.

7335 (1989 JA) est l’un des plus de 29 000 objets proches de notre planète (NEO) que l’agence suit chaque année. Les objets géocroiseurs désignent tout objet astronomique passant à moins de 48 millions de kilomètres de l’orbite terrestre, selon la NASA. La plupart de ces objets, cependant, sont extrêmement petits.

La roche spatiale s’inscrit également dans une classe d’astéroïdes appelée Apollo, qui fait référence aux objets qui orbitent autour du Soleil tout en traversant périodiquement l’orbite terrestre. Les astronomes connaissent environ 15 000 de ces astéroïdes.

La NASA surveille de près les objets géocroiseurs comme celui-ci et a récemment lancé une mission pour tester si des roches spatiales potentiellement dangereuses pourraient un jour être déviées d’une trajectoire de collision avec la Terre.

En novembre 2021, l’agence spatiale américaine a lancé le vaisseau spatial DART (Double Asteroid Redirection Test), qui entrera en collision frontale avec l’astéroïde Dimorphos de 160 mètres de large au cours du second semestre de cette année. La collision ne détruira pas l’objet, mais elle peut modifier légèrement la trajectoire orbitale de la roche.

