La recherche indique que les bébés guêpes cannibales dévorent leurs frères et sœurs lorsqu’ils manquent de nourriture

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Kobe au Japon et publiée dans la revue PLOS One montre que les bébés guêpes cannibales dévorent leurs frères et sœurs lorsqu’ils manquent de nourriture. Les insectes de l’espèce Isodontia harmandi sont solitaires, ils ne vivent pas en commun dans des ruches. Ils ont en fait des pépinières dans des cavités végétales.

Les spécialistes ont passé cinq ans à collecter et à analyser plus de 300 nids entre 2010 et 2015. Dans les « nids sains », qui n’incluent pas ceux tués par des prédateurs ou des moisissures, la taille des couvées a diminué de 41 % à 54 % en moyenne entre les étapes de nidification. formation d’œufs et de cocons.

Les chercheurs ont compté le nombre d’œufs, de cocons et de larves pour établir la taille du nid avant d’enregistrer l’état général à différents stades de développement.

Les femelles elles-mêmes y contribuent en pondant une dizaine d’œufs dans le corps d’insectes paralysés que les larves mangent à leur éclosion. Ils ajoutent également plus d’insectes à la pépinière avant de sceller l’entrée avec des morceaux de mousse.

Cocons de guêpes. Crédits : Playback/Plos One

Mais si la nourriture s’épuise, les bébés mangent leurs propres frères et sœurs, quelle que soit leur taille. Ou même lorsque la nourriture n’est pas encore épuisée, comme dans un exemple enregistré par l’étude. A l’époque, un groupe de larves se partageait un insecte lorsque l’une d’elles commença à manger un frère.

Les chercheurs ont également élevé des larves dans 39 nids et ont constaté qu’il y avait une réduction du couvain dans environ 77% de ces nids pendant les stades larvaires et dans environ 59% d’entre eux après le stade cocon.

L’étude, cependant, n’a pas encore été en mesure d’expliquer comment et quand les bébés guêpes se rendent compte que la nourriture vient à manquer et recourent donc au cannibalisme pour survivre.

