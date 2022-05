Après le report du vol Blue Origin, Victor Hespanha retourne au Brésil

Après le report du vol Blue Origin, qui était initialement prévu pour vendredi (20), Victor Hespanha, un membre d’équipage brésilien, a utilisé ses histoires Instagram pour faire une déclaration et expliquer les prochaines étapes jusqu’à ce que le voyage ait finalement lieu. Selon l’ingénieur de production civile, avec le retard il doit rentrer au Brésil et attendre le commandement de la société de Jeff Bezos.

« Compte tenu des mises à jour que j’étais sur le point de donner, nous [ele e esposa] attend toujours certaines définitions de Blue Origin, les attentes sont très positives, mais nous allons, en fait, retourner au Brésil pour attendre la confirmation. [eu] Je pense que ce sera bientôt, et nous suivons le même plan et nous garderons la même équipe », a expliqué Hespanha, soulignant la possibilité de simplement « frapper et revenir » dans le pays.

« On revient directement à la formation, sans cette partie sociale, on va directement à l’essentiel, c’est-à-dire la partie formation et la mission », a ajouté l’équipier.