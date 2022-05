Banquet préhistorique contenant des organes de bovins et de chiens d’invités

Sextou ? Oups, fête en vue ? Imaginez comment ses restes auraient été laissés dans l’environnement à une époque pas trop lointaine juste là-bas : il y a pas moins de 2 000 ans. Ouah! Car sachez que des chercheurs ont pu identifier des preuves de parasites dans un village préhistorique près de Stonehenge, avec des preuves d’œufs de vers dans les excréments des invités. Et le plus étonnant, savez-vous de quoi ils se sont régalés ? Organes internes de bovins et restes de leurs propres chiens.

vestiges du passé

Selon une équipe d’archéologues de l’Université de Cambridge, dix-neuf morceaux d’excréments anciens, ou « coprolithes », conservés pendant plus de 4 500 ans, ont été retrouvés.

Parmi ceux-ci, 26 % contenaient des œufs de vers parasites. C’est la première preuve de parasites intestinaux au Royaume-Uni.

« C’est la première fois que des parasites intestinaux sont récupérés dans la Grande-Bretagne néolithique, et les trouver dans l’environnement de Stonehenge est vraiment extraordinaire », a déclaré le Dr. Piers Mitchell du département d’archéologie de Cambridge.

« Les types de parasites que nous avons trouvés sont cohérents avec les preuves antérieures de festins hivernaux avec des animaux lors de la construction de Stonehenge », a-t-il déclaré.

Urgh !

La présence d’œufs capillaires dans les excréments humains indique que la personne a mangé les poumons ou le foie crus ou insuffisamment cuits d’un animal déjà infecté, provoquant le passage des œufs de parasites à travers le corps.

Lors des fouilles du principal « fumier » – ou tas de fumier – de Durrington Walls, les archéologues ont découvert de la poterie et des outils en pierre ainsi que plus de 38 000 ossements d’animaux.