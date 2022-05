Flux d’énergie de l’univers : les scientifiques pensent qu’il existe une plus grande force qui gouverne la planète

Lorsqu’un organisme est dans ses dernières secondes de vie, savez-vous ce qui se passe à l’intérieur ? Une crise! Les cellules sont dérangées au point d’être comparées à une fourmilière sur laquelle on vient de marcher. Il y a un immense flux d’énergie qui peut être fatal. Et vous savez la chose la plus étonnante à propos de tout cela ? Les scientifiques se rendent compte que c’est l’une des raisons pour lesquelles les extraterrestres ne nous atteignent pas. Le flux d’énergie est si intense que les civilisations avancées finissent par stagner ou mourir avant d’avoir une chance d’atterrir ici. Folie?

Comprendre la nouvelle hypothèse

De nouvelles études suggèrent qu’à mesure que les civilisations spatiales grandissent en échelle et en développement technologique, elles finissent par atteindre un point de crise où l’innovation ne suit plus la demande énergétique.

Ce qui vient ensuite, c’est l’effondrement. La seule voie alternative est de rejeter un modèle de « croissance inflexible » en faveur du maintien de l’équilibre, c’est-à-dire qu’ils peuvent être un signe de maintien de l’équilibre de l’univers, même si pour cela il faut réduire le coût de la capacité d’expansion face aux étoiles.

Disons qu’ils nous préservent pour quelque chose de plus grand. La réalisation est de nul autre que le physicien lauréat du prix Nobel Enrico Fermi.

Selon lui, le paradoxe attire l’attention sur la contradiction entre l’étendue immense et l’âge de l’univers. Existe-t-il une force plus grande qui maintient l’existence de l’Univers en mettant la vie elle-même à l’épreuve ? Ou les évolutions technologiques ?

expansion cosmique

Cette nouvelle théorie soutient que l’éventuelle expansion cosmique des extraterrestres entraînerait des risques énergétiques qui pourraient rendre un tel effondrement gigantesque, atteignant même notre routine terrestre.

Si l’univers est plein de vie extraterrestre, il y a peut-être une mise en garde que ces forces n’interrompent pas le flux d’énergie de l’univers. Après tout, un mouvement à grande échelle pourrait interférer à plusieurs égards.

Donc il y a des preuves que nous sommes protégés par un cas de force majeure, oui, prenez-le comme vous voulez. Pour certains, Dieu, pour d’autres, l’énergie, pour certains, des extraterrestres. Mais c’est exactement ce que les chercheurs sont sur le point de découvrir.

« Les civilisations s’effondrent en raison de l’épuisement ou se redirigent pour donner la priorité à l’homéostasie, un état où l’expansion cosmique n’est plus un objectif, ce qui les rend difficiles à détecter à distance », ont écrit les astrobiologistes Michael Wong de la Carnegie Institution for Science et Stuart Bartlett de la Californie. Institut de Technologie.

« Tout résultat – réveil homéostatique ou effondrement de la civilisation – serait cohérent avec l’absence observée de civilisations. [em toda a galáxia]”.

L’immense énergie autour de l’univers pourrait être l’explication du maintien de la vie ; y aurait-il une influence extraterrestre pour contenir la fureur humaine ? Image : Studio23/

L’énergie mal utilisée est synonyme d’extinction

Le duo de chercheurs émet une hypothèse raisonnable : de même que la croissance des villes a généré une augmentation de la consommation d’énergie de diverses manières, principalement via la croissance démographique, il y a aussi eu des pics de crises, suivis d’effondrements pouvant entraîner l’extinction de l’espèce humaine. dans Planète.

« Nous émettons l’hypothèse qu’une fois qu’une civilisation planétaire passe à un état qui peut être décrit comme une ville mondiale virtuellement connectée, elle sera confrontée à un ‘épuisement asymptotique’, une crise finale dans laquelle l’échelle de temps de l’intervalle de singularité devient plus petite que l’échelle de temps de l’innovation », ont-ils déclaré.

Subjectivité

Pour l’instant, tout est subjectivité, mais quelque chose semble concret : les civilisations proches de l’effondrement seraient les plus faciles à détecter pour l’humanité. Et pourquoi ne sont-ils pas scientifiquement prouvés ?

Selon eux, en raison d’un mouvement « extrêmement insoutenable » dû au fait que la vie extraterrestre est hautement intelligente, bien que pas encore sage.

Gardant un œil sur leurs propres existences, les civilisations en dessous de nous peuvent passer par un « réveil homéostatique », c’est-à-dire qu’elles réorientent leurs productions en fonction de la croissance illimitée des astres, en privilégiant le bien-être social, le développement durable, équitable et durable. avec l’environnement, suggèrent les chercheurs.

sous une plus grande force

Incroyablement, les chercheurs suggèrent que ces forces énergétiques ont influencé plusieurs facteurs tout au long de l’histoire humaine, en mettant l’accent sur un point crucial : empêcher la fin de la vie ici.

Selon eux, il y a eu des réveils en période de crises mondiales, comme dans le cas de la réduction des stocks mondiaux d’armes nucléaires de 70 000 ogives à moins de 14 000.

Les scientifiques citent également la recherche d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire que des extraterrestres visitent secrètement nos réalités avec un œil sur un aspect pour lequel tout le monde serait certainement favorable : le maintien de la vie sur Terre.

De plus, les chercheurs pensent que les extraterrestres sont arrivés ici bien plus tôt que nous. Si nous sommes sur la planète depuis un peu plus de 6 millions d’années, ils ont certainement côtoyé ces airs bien avant, maintenant un contact direct jusqu’à nos jours. Après tout, leur échelle de temps est très différente de ce que nous avons l’habitude de compter !

Via : Space.com

