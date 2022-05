Le plus grand complexe de radiotélescopes au monde doublera sa capacité d’ici 2030

Situé au Chili, le Atacama Large Millimeter/submillimeter (ALMA), considéré comme le plus grand complexe de radiotélescopes en activité au monde, est en cours de modernisation pour doubler sa capacité à imager l’univers d’ici 2030.

Selon un communiqué publié par l’équipe responsable de l’observatoire, l’objectif est d’augmenter la sensibilité de 66 antennes situées à plus de 5 000 mètres d’altitude dans la plaine de Chajnantor, dans le désert chilien, pour obtenir de meilleurs résultats que ceux récemment publiés. images du trou noir centre de la voie lactée.

Composé de 66 antennes, ALMA est le plus grand radiotélescope au monde. Image : ALMA – Publicité

Les signaux captés par les 66 antennes (dont 54 mesurent 12 mètres de long et 12 mesurent sept mètres de long) sont combinés pour agir comme un immense télescope.

« Nous espérons augmenter l’idéal pour étendre la bande passante des systèmes de télescope par quatre, ce qui signifie que nous pouvons doubler notre capacité d’imagerie, et le type d’image que nous avons vu la semaine dernière sera plus précis, dense, et donc avec plus de détails », a déclaré l’astrophysicien canadien Sean Dougherty, directeur d’ALMA.

Après avoir été fermée pendant une période de six mois en raison de la pandémie de Covid-19, ALMA a repris ses activités d’observation du ciel et ses projets astronomiques développés au niveau international.

« ALMA est unique en ce qu’il s’agit d’un télescope très grand et très sensible. Nous pouvons déplacer nos antennes jusqu’à dix mètres et jusqu’à 16 km. Cela nous donne la possibilité de regarder une large gamme de résolutions, et cela signifie des détails », explique Dougherty.

Selon lui, outre la capacité technique des antennes – construites en collaboration avec l’Observatoire européen austral (ESO), la National Science Foundation (NSF) des États-Unis et les Instituts nationaux des sciences naturelles du Japon (NINS) – l’observatoire est situé dans une région unique au monde.

« Être au Chili, dans les hautes terres à 5 000 mètres, nous place au-dessus de la plupart des eaux de l’atmosphère. A cela s’ajoute le fait que le désert d’Atacama est l’un des endroits les plus secs au monde. Ainsi, ALMA est, de loin, le meilleur ajustement millimétré au monde », souligne le chef de projet.

Haut dans la cordillère des Andes, des antennes blanches se détachent, au milieu d’un paysage aux tons orange et ocre qui contraste avec le ciel bleu clair, l’une des régions les plus claires au monde pour les observations astronomiques.