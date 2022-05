La Chine prévoit de lancer un télescope spatial avec un champ de vision 350 fois supérieur à celui de Hubble

Tout indique que la Chine est vraiment déterminée à mettre en pratique de nouveaux plans d’exploration spatiale. Outre l’achèvement de la station Tiangong, prévu cette année, le pays a annoncé son intention de lancer son premier grand télescope spatial fin 2023.

A gauche sur la photo, le télescope de la station spatiale chinoise (CSST), qui doit être lancé à la fin de l’année prochaine et aura un champ de vision 350 fois supérieur à celui du télescope spatial Hubble, à droite. Image : CSST (CNSA) – Hubble (Whitelion61 – )

Afin d’examiner le cosmos, d’apporter de nouvelles connaissances sur les galaxies lointaines et de percer les mystères de la matière noire et de l’énergie noire, le télescope de la station spatiale chinoise (CSST) sera un observatoire optique et ultraviolet, qui sera doté d’une lentille de 2 mètres de diamètre. comparable à celle du télescope spatial Hubble.

Cependant, alors que la résolution du télescope chinois est similaire à celle de l’observatoire de la NASA, le champ de vision du CSST sera 350 fois plus grand, selon Liu Jifeng, directeur adjoint des Observatoires astronomiques nationaux de Chine.

Comme il l’a dit à l’agence de presse d’État chinoise Xinhua, cela signifie que la CSST, au cours de sa durée de vie prévue de 10 ans, pourra observer des étendues du ciel beaucoup plus grandes que Hubble n’a pu le faire en 32 ans d’exploitation.

Selon les rapports de l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA), le télescope spatial chinois pourra examiner jusqu’à 40 % de l’univers avec sa caméra de 2,5 milliards de pixels. En plus de la supercaméra, le CSST disposera de quatre instruments supplémentaires pour cartographier les régions de formation d’étoiles de la Voie lactée, détecter les objets en mouvement rapide tels que les comètes et les astéroïdes, étudier les trous noirs supermassifs et imager les exoplanètes.

Également appelé « Xuntian », qui se traduit par « examiner le ciel », le futur observatoire chinois fonctionnera sur une orbite similaire à celle de la station spatiale Tiangong, de sorte qu’il puisse s’arrimer à l’avant-poste en cas de besoin de réparations, de maintenance et de mises à jour.

