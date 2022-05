Comment le monkeypox est-il traité et quel vaccin est utilisé pour le prévenir

Actualités sur le monkeypox en Italie et en Europe

L’infection par le virus de la variole du singe peut être prévenue par un vaccin contre la variole et traitée avec certains antiviraux. Voici les traitements indiqués par l’OMS.

Des dizaines de cas de monkeypox (Monkeypox) ont soudainement été enregistrés dans divers pays européens (dont l’Italie) et en Amérique, un événement que les experts jugent assez inhabituel pour la maladie en question, étant endémique aux régions pluviales / tropicales d’Afrique. occidentale et centrale. Selon le professeur Massimo Galli, la propagation anormale pourrait être liée à des rongeurs infectés importés, comme cela s’est produit pour une épidémie qui a éclaté en 2003 aux États-Unis, tandis que pour le professeur Matteo Bassetti, il est essentiel d’éviter les mêmes erreurs commises avec le COVID-19 pandémie. À la lumière des épidémies émergentes, actuellement sous le contrôle total des autorités sanitaires, beaucoup se demandent comment l’infection – causée par un virus à ADN appartenant au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae – est traitée et comment elle peut être prévenue. Voici ce que nous savons des thérapies et des vaccins utilisés contre la variole du singe.

Comment traite-t-on la variole du singe ?

Le monkeypox est dans la plupart des cas une maladie spontanément résolutive qui guérit en quelques semaines (2 à 4), comme le précise l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, des cas graves peuvent également survenir. Le taux de mortalité par infection varie de 1 à 10% selon la souche – celle du « Congo » centrafricain est plus mortelle – mais ces derniers temps, il se situe entre 3 et 6%. Les enfants et les personnes immunodéprimées sont les groupes de la population les plus exposés aux risques. L’OMS souligne que les soins cliniques « devraient être pleinement optimisés pour soulager les symptômes, gérer les complications et prévenir les séquelles à long terme », ajoute également que les patients « doivent se voir proposer des liquides et de la nourriture pour maintenir un état nutritionnel adéquat ». En termes simples, il s’agit de la thérapie de soutien classique, également adaptée à la prévention et au traitement d’éventuelles infections bactériennes secondaires. Le cas échéant, il est cependant possible d’agir avec des agents antiviraux. Rien qu’en 2022, un a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) spécifique contre les orthopoxvirus, tels que les agents pathogènes de la variole et du monkeypox. Il s’agit de Tecovirimat (également connu sous le nom de Tpoxx), qui a prouvé son efficacité dans des études précliniques sur des modèles animaux et dans des études cliniques. Le médicament empêche le virus de sortir de la cellule infectée en inhibant une protéine dans la péricapside ou peplos (l’enveloppe virale), brisant ainsi la transmission cellulaire. Pour cette raison, c’est un ingrédient actif considéré comme efficace non seulement dans le traitement de l’infection, mais aussi dans la prévention et la thérapie post-exposition. L’étude sur l’innocuité et la pharmacocinétique à dose unique de ST-246, un nouvel inhibiteur de sortie d’orthopoxvirus publiée dans Antimicrob Agents Chemother, a démontré qu’il est sûr et généralement bien toléré par les humains. Un autre médicament utilisé contre le monkeypox est le cidofovir, un antiviral plus générique conçu pour cibler de nombreux types d’agents pathogènes tels que les virus de l’herpès, le cytomégalovirus, le virus d’Epstein-Barr (EBV), les adénovirus, le papillomavirus et autres. . Il est également utilisé en oncologie. Le médicament, qui peut également être libéré par le promédicament Brincidofovir, agit contre la synthèse d’ADN du virus, en le neutralisant. Comme indiqué par Medscape, il est connu pour avoir une activité néphrotoxique importante (contre les reins) et peut déclencher plusieurs effets secondaires tels que maux de tête, brûlures, étourdissements, difficultés respiratoires et plus encore. Dans un article de The Conversation, le professeur Michael Head, professeur de santé publique à l’Université de Southampton, a souligné que les immunoglobulines vaccinales, des infusions d’anticorps neutralisants spécifiques contre la maladie, peuvent également être utilisées contre le monkeypox.

Le vaccin contre la variole du singe

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que le vaccin original contre la variole humaine est efficace à 85% pour prévenir la variole du singe, de sorte que quiconque l’a fait peut se considérer généralement protégé, face à une maladie plus bénigne en cas d’infection. Rappelons qu’en Italie le vaccin antivariolique a été suspendu pour tous les nouveau-nés en 1977 et aboli en 1981, suite à l’éradication du virus de la variole. Bien que les vaccins antivarioliques originaux ne soient plus disponibles, de nouveaux vaccins ont été produits pour protéger les travailleurs de la santé et les techniciens de laboratoire d’une exposition professionnelle potentielle aux orthopoxvirus. Parmi ceux approuvés pour le monkeypox se trouve le MVA-BN, également connu en Europe sous le nom d’Imvanex. Comme l’indique l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), il s’agit d’un vaccin vivant non réplicatif fabriqué par la société pharmaceutique Bavarian Nordic. Il est basé sur la soi-disant « souche d’Ankara », une forme atténuée et modifiée de Vaccinia pour prévenir les effets secondaires potentiels liés à la réplication des vaccins. Il est administré par voie sous-cutanée avec deux injections et s’est avéré sûr et efficace. Malheureusement, comme pour les autres vaccins contre la variole, la disponibilité est rare et les doses seraient insuffisantes pour des campagnes massives. Le NIAID travaille sur des adjuvants et une forme lyophilisée du vaccin Imvanex pour réduire le nombre de doses/concentrations du principe actif nécessaires, ainsi que pour prolonger la durée de conservation. Des stocks de vaccins antivarioliques sont stockés pour prévenir toute attaque bioterroriste.