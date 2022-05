Le chef de la NASA accuse la Chine : « Ils sont bons pour voler »

Lors d’une audience sur le budget du Congrès américain, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a accusé la Chine de « voler » des projets spatiaux des secteurs public et privé américains.

Bill Nelson, administrateur de la NASA, accuse la Chine de voler des projets américains. Image : NASA/Bill Ingalls

À un moment donné, Robert Aderholt, un député de l’Alabama et membre du House Appropriations Committee, a demandé à Nelson ce que faisait la NASA pour «garantir la recherche et le développement américains» face aux «similitudes choquantes» entre les conceptions de véhicules spatiaux de Chine et les Etats Unis.

Selon un post Twitter de la journaliste Marcia Smith de Space Policy Online, Nelson a répondu : « Je pense que nous sommes dans une course à l’espace avec la Chine. Ils ont fait des choses incroyables. Rover sur Mars, station spatiale. Oui, ils sont bons pour voler. Nous devons prendre la cybersécurité très au sérieux au sein du gouvernement et du secteur privé. »