L’IA peut identifier l’ethnicité des personnes dans les images radiographiques et soulève des questions éthiques

De nouveaux modèles d’apprentissage en profondeur basés sur l’intelligence artificielle (IA) peuvent identifier l’appartenance ethnique d’une personne à partir d’images radiographiques, ce qui serait impossible à observer par les yeux d’un médecin. Les résultats, publiés dans la revue The Lancet Santé numériquesoulèvent des questions troublantes sur le rôle de l’IA dans le diagnostic, l’évaluation et le traitement médicaux : des préjugés raciaux pourraient-ils être involontairement appliqués par des logiciels informatiques lors de l’analyse de telles images ?

L’intelligence artificielle peut identifier l’origine ethnique des patients en regardant simplement les images radiographiques. Image : Tridsanu Thopet –

Une équipe de chercheurs en santé des États-Unis, du Canada et de Taïwan a formé son IA à l’aide de milliers d’images radiographiques étiquetées avec les détails ethniques du patient. Il a ensuite testé le système avec d’autres images radiographiques non identifiées.

Selon les scientifiques, le modèle d’IA a pu prédire l’identité raciale signalée par le patient dans ces images avec une précision surprenante, même lorsque les scans ont été effectués sur des personnes du même âge et du même sexe. Dans certains groupes d’images, le système a atteint des niveaux de 90 %.

« Notre objectif était de mener une évaluation complète de la capacité de l’IA à reconnaître l’identité raciale d’un patient à partir d’images médicales », déclarent les chercheurs dans leur article. « Nous montrons que les modèles d’apprentissage en profondeur standard de l’IA peuvent être formés pour prédire la course à partir d’images médicales avec des performances élevées sur plusieurs modalités d’imagerie, qui ont été maintenues dans des conditions de validation externes. »

La recherche fait écho aux résultats d’une étude précédente qui a révélé que les scans d’images radiographiques par IA étaient plus susceptibles de manquer des signes de maladie chez les Noirs. Pour éviter que cela ne se produise, les scientifiques doivent d’abord comprendre pourquoi cela se produit.

De par sa nature même, l’IA imite la pensée humaine pour détecter rapidement des modèles dans les données. Cependant, cela signifie également que vous pouvez involontairement succomber aux mêmes types de préjugés. Pire encore, leur complexité rend difficile le démêlage des préjugés que nous y tissons.

Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils répéter les préjugés humains ?

À l’heure actuelle, les scientifiques ne savent pas pourquoi le système d’IA est si efficace pour identifier l’ethnicité à partir d’images qui ne contiennent pas de telles informations, du moins pas en surface.

Même lorsque des informations limitées sont fournies, en supprimant des indices sur la densité osseuse, par exemple, ou en se concentrant sur une petite partie du corps, les modèles réussissent toujours étonnamment bien à deviner l’identité raciale rapportée dans le fichier. Il est possible que le système trouve des signes de mélanine (le pigment qui donne sa couleur à la peau) qui sont encore inconnus de la science.

Cette recherche s’ajoute à une pile croissante de preuves que les systèmes d’IA peuvent souvent refléter les préjugés et les discriminations des êtres humains, qu’il s’agisse de racisme, de sexisme ou d’autre chose. Des données de formation déformées peuvent conduire à des résultats faussés, les rendant moins utiles et même douteux.

Cela doit être équilibré afin que l’IA puisse obtenir des données beaucoup plus rapidement que les humains, dans tous les domaines, des techniques de détection des maladies aux modèles de changement climatique.

Il reste encore de nombreuses questions sans réponse dans l’étude, mais pour l’instant, il est important d’être conscient de la possibilité que des préjugés raciaux apparaissent dans les systèmes d’IA – surtout si nous allons leur confier plus de responsabilités à l’avenir.

« Nous devons faire une pause », a déclaré le scientifique et médecin Leo Anthony Celi du Massachusetts Institute of Technology (MIT) au Boston Globe. « Nous ne pouvons pas nous précipiter pour introduire les algorithmes dans les hôpitaux et les cliniques tant que nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne prennent pas de décisions racistes ou sexistes. »

