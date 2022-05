Google révèle qu’il est sur le point de construire une intelligence artificielle de niveau humain et « même supérieure »

Si les robots que nous connaissons aujourd’hui ont des capacités limitées et sont encore loin d’atteindre l’excellence dans tous les sens humains, Google se rapproche de la création d’une intelligence artificielle générale qui est analysée comme quelque chose d’extraordinaire et supérieur à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. . Les chercheurs du géant de la technologie garantissent que l’IA sera capable d’accomplir tout ce que nous faisons et même ce que nous ne pouvons même pas encore imaginer.

inconnu en vue

Qu’est-ce que ce serait? Pour le chercheur Google DeepMind Dr. Nando de Freitas, l’intelligence générale artificielle (IAG) sera plus incroyable qu’un être humain au point d’être un vrai game over pour les avancées vues jusqu’ici.