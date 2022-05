Des vidéos prises par une sonde de la NASA montrent le Soleil comme vous ne l’avez jamais vu

Le 26 mars, le vaisseau spatial Solar Orbiter, exploité par l’Agence spatiale européenne (ESA) en partenariat avec la NASA, s’est rapproché plus que jamais de la couronne solaire. Au point de leur orbite le plus proche de notre étoile, connu sous le nom de périhélie, les 10 instruments ont fonctionné simultanément, travaillant ensemble pour collecter des données importantes et inédites.

Mercure, la planète la plus proche, est à plus de 57 millions de km du Soleil. Solar Orbiter s’est encore rapproché, s’approchant à moins de 48 millions de km de notre étoile hôte, d’où elle a pu être observée comme jamais auparavant dans l’histoire.

Pour la première fois, le Soleil entier a été enregistré, y compris ses pôles, souvent difficiles à observer en raison du point de vue de la Terre en orbite autour de l’équateur solaire.

Une sonde de la NASA a enregistré des zones difficiles d’accès sur le Soleil

On pense que les régions polaires sont extrêmement importantes pour les champs magnétiques du Soleil, qui jouent un rôle essentiel dans l’activité solaire. Cependant, comme les pôles sont si difficiles à voir, nous ne savons pas ce qu’il advient des champs magnétiques dans ces zones.

Avec sa gamme complexe d’instruments, Solar Orbiter offre un aperçu sans précédent de ces régions énigmatiques. Deux films réalisés par la sonde ont été diffusés par la NASA. Le premier, enregistré le lendemain du périhélie, et l’autre, quatre jours plus tard.