À 19 h 54 HE, une fusée Atlas V de la United Launch Alliance (ULA) décollera du Launch Complex-41 de la Space Force Station à Cap Canaveral, en Floride, avec Starliner au sommet.

Et vous pourrez tout suivre en temps réel. La diffusion en ligne se fera à partir de 19h, sur le site de la NASA, sur l’application et sur la chaîne YouTube de l’agence.

Comme son nom l’indique, ce sera la deuxième tentative pour soulever la capsule dans l’espace. Le premier a échoué : en décembre 2019, le véhicule a rencontré plusieurs problèmes logiciels, se «bloquant» sur une orbite terrestre basse pendant environ deux jours avant de s’écraser dans l’océan.

Cette mission a été conçue pour montrer que le Crew Space Transportation (CST)-100 Starliner est prêt à transporter des astronautes vers le laboratoire orbital et à les ramener sur Terre. Boeing a été embauché par la NASA en 2014 et n’a jusqu’à présent pas fourni ces services à l’agence. Un accord similaire a été conclu avec SpaceX, qui a déjà lancé quatre vols habités opérationnels vers la station avec sa fusée Falcon 9 et sa capsule Dragon.

Si tout se passe bien, Starliner arrivera à l’ISS vendredi soir (20), un peu plus de 24 heures après le décollage. Le vaisseau spatial restera amarré au complexe orbital pendant quatre ou cinq jours, puis reviendra sur Terre pour un atterrissage en parachute au Nouveau-Mexique.

Une pandémie et des problèmes techniques ont reporté le lancement de Starliner

Un examen de la NASA en juillet 2020 du premier vol d’essai frustrant de Boeing a identifié 80 correctifs nécessaires pour résoudre les problèmes et problèmes logiciels.

Selon le site Web SpaceFlightNow, résoudre ces problèmes a pris du temps et le processus a été aggravé par des facteurs tels que la pandémie de Covid-19 en cours, ainsi que des pannes de courant généralisées au Texas pendant les tests.

Au 22 juillet 2021, le système semblait presque prêt pour le lancement après avoir subi un examen de préparation au vol (FRR) pour un lancement prévu le 30 juillet. Cette date, cependant, a été annulée en raison d’un accident avec le module russe Nauka, qui s’est amarré à l’ISS et a fortement incliné le complexe orbital.

Après cela, les équipes ont trouvé un problème de valve sur la rampe de lancement de Starliner, qui a nécessité une enquête approfondie, repoussant le lancement au 3 août. Cependant, jusqu’à cette date, les analyses et les corrections n’étaient pas terminées, nécessitant un nouveau report.

Ainsi, le 5 août, les équipes de la NASA et de Boeing ont décidé de ramener la fusée Atlas V au centre d’intégration verticale du Launch Complex-41 pour accéder plus directement à Starliner afin de résoudre le problème de valve.

Avec la recherche continue d’une solution aux problèmes de vannes, ainsi qu’un calendrier de lancement chargé vers l’ISS, la mission a été suspendue jusqu’en 2022, mais sans date prévue, jusqu’à ce que tout soit résolu.

Fin 2021, les ingénieurs ont pu conclure que la principale cause de l’anomalie était liée aux interactions de l’humidité avec le comburant, créant une corrosion qui scellait les vannes.

L’équipe Starliner a donc résolu le problème de la valve en remplaçant le module de service par celui qui serait utilisé lors d’un prochain vol, le soi-disant vol d’essai en équipage (CFT), qui aura des astronautes à bord.

