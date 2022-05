La NASA annonce que le vaisseau spatial InSight a quelques mois de « vie » sur Mars

Après avoir fourni des mesures sans précédent de l’activité sismique sur Mars et même des images fascinantes (comme un lever de soleil), le vaisseau spatial InSight est sur le point de prendre sa retraite. C’est ce que révèlent les scientifiques de la NASA chargés de mener la mission, qui explore la planète rouge depuis novembre 2018.

Sur le sol martien depuis novembre 2018, le vaisseau spatial InSight a ses jours comptés sur la planète rouge. Image : NASA/Divulgation

Récemment, l’atterrisseur a détecté le plus grand tremblement de terre jamais enregistré non seulement sur Mars mais ailleurs sur Terre : un « marsquake » de magnitude 5. Selon les normes terrestres, ce ne serait pas grave. Ici, des tremblements de cette intensité se produisent un demi-million de fois par an et causent rarement des dommages plus graves que de jeter des objets des étagères ou de briser des vitres.

Cependant, des images et des détections comme celles-ci entreront bientôt dans l’histoire. En effet, le vaisseau spatial InSight ne supporte plus l’accumulation de poussière qui s’est formée sur ses panneaux solaires, perdant progressivement sa capacité à capter l’énergie.

Selon les informations fournies par l’agence spatiale américaine lors d’une conférence de presse tenue mercredi (17), le module fonctionne en dessous d’un dixième de sa puissance disponible de 5 000 wattheures par jour martien (qui s’appelle le soleil et équivaut à environ 24h39).

« Quand nous avons atterri, c’était environ 40 minutes à une heure, soit l’équivalent de la consommation d’un four électrique conventionnel », a déclaré Kathya Zamora Garcia, chef de projet adjoint pour InSight au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. « Maintenant, InSight ne peut pas produire plus de 500 wattheures, ce qui nous permet de ne travailler que pendant environ 10 minutes au maximum. »

Alimentée par la lumière du soleil, la sonde InSight ne résiste pas à l’accumulation de poussière sur ses panneaux de récupération d’énergie. Image : NASA Insight Ethz/Reproduction

Entre autres réalisations, la mission a permis aux scientifiques de connaître des limites précises sur l’épaisseur de la croûte et la taille du noyau, ce qui, pour Bruce Banerdt, chercheur principal du JPL, est le couronnement du succès de la mission.

« Nous venons d’avoir une image très floue de ce qui se passait à l’intérieur de Mars, et je pense que la véritable contribution du module InSight est que nous pouvons désormais dessiner une image quantitativement précise de l’intérieur de la planète », a-t-il déclaré.

La mission Legacy of the InSight sur Mars sera disponible pour de futures enquêtes

Pendant des mois, la NASA a averti qu’InSight n’arriverait probablement pas avant le milieu de cette année. En janvier, une importante tempête de poussière régionale a recouvert les panneaux solaires de l’atterrisseur, ce qui a automatiquement déclenché le mode sans échec. Cela s’était déjà produit à plusieurs reprises en 2021, générant une accumulation de poussière et réduisant sa source d’énergie.

En raison de problèmes de poids et de puissance, l’atterrisseur ne comporte pas de système supplémentaire pour nettoyer la poussière, comme les moteurs ou les brosses. Ensuite, à l’aide d’un trou dans le bras robotique, l’équipe d’InSight a réduit un peu la poussière sur un panneau et a obtenu plusieurs augmentations d’énergie, mais ces activités deviennent de plus en plus difficiles à mesure que l’énergie disponible diminue.

Pour préserver au mieux la puissance de la sonde, ce bras robotisé sera placé en « pose de retraite », en position en V inversé pour avoir des vues du sismomètre une fois qu’il ne sera plus ordonné de s’éloigner de la Terre. . Cela devrait arriver fin juin.

À partir de là, le sismomètre fonctionnera au moins par intermittence pendant une autre période (étant allumé et éteint de temps en temps), mais, selon l’équipe, lui et d’autres instruments devraient être éteints d’ici août. Le « last off » devrait être déclenché d’ici décembre, mettant un terme définitif à cette mission historique.

Son héritage, cependant, demeure. Banerdt a souligné que l’équipe scientifique restera occupée pendant au moins six mois supplémentaires sur les tâches immédiates de la mission, même après qu’InSight aura terminé sa collecte de données. « Nous recevons des produits de données finaux, tels que notre catalogue final des tremblements de terre sur Mars et nos modèles finaux de la planète », a-t-il déclaré.

Selon Banerdt, l’équipe enverra ses dernières données à une archive publique, où ces informations resteront disponibles pour toujours, s’ajoutant au catalogue de données des missions spatiales à la retraite, qui pourront être revisitées pour de futures enquêtes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !