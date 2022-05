Les dauphins reconnaissent leurs amis à distance grâce à leur urine, selon une étude

Vous reconnaissez peut-être vos amis à leur voix, leur parfum ou même leur façon de marcher, les dauphins utilisent une tactique différente : l’urine et leurs couinements caractéristiques. C’est ainsi que ces animaux marins reconnaissent des amis à distance, selon une nouvelle étude publiée mercredi dans Sciences Advances.

« L’utilisation du goût est très utile en haute mer, car les panaches d’urine peuvent persister longtemps après le départ des animaux », a déclaré l’équipe dirigée par Jason Bruck de l’Université de St. Andrews. Il a ajouté qu' »en reconnaissant qui a laissé leur trace, les dauphins pouvaient sentir la présence récente d’un individu même sans remarquer sa présence vocalement ».

Pour pouvoir répondre à cette question, les scientifiques ont mené des expériences en laboratoire, mais sans préciser si les dauphins utilisaient les marqueurs pour communiquer de manière naturelle.

Image : Andrea Izzotti/

Les grands dauphins utilisent des « couinements caractéristiques » pour se parler et peuvent encore s’en souvenir jusqu’à 20 ans plus tard. À tel point que dans l’étude, les chercheurs ont présenté à huit dauphins des échantillons d’urine d’individus familiers et inconnus, constatant que les mammifères passaient trois fois plus de temps à absorber des échantillons d’urine d’individus connus.

De plus, l’inspection génitale – dans laquelle le dauphin utilise sa mâchoire pour toucher les organes génitaux d’autres individus – est également courante lors de l’interaction, étant l’occasion de goûter l’urine des autres. Pour l’étude, des dauphins ont été entraînés à fournir des échantillons d’urine en échange de nourriture.

Une curiosité est que les dauphins n’ont pas de bulbes olfactifs et que le nerf correspondant est sous-développé, de sorte que les chercheurs pensent que le goût et non l’odorat sont en jeu. L’étape suivante consistait à comparer les échantillons avec les enregistrements des cris émis par les cornes sous-marines, ce qui correspond au même dauphin dont provenait l’échantillon d’urine, ou à un échantillon sans correspondance du tout.

Les dauphins sont restés près de la corne plus longtemps lorsque les vocalisations correspondaient aux échantillons d’urine. Pour les scientifiques, il est possible que les principales protéines et lipides contenus dans l’urine soient responsables de la capacité des dauphins à se différencier.

« Compte tenu des capacités de reconnaissance révélées dans notre étude, nous pensons qu’il est possible que les dauphins puissent également extraire d’autres informations de l’urine, telles que leur stade de reproduction, ou utiliser des phéromones pour influencer le comportement des autres », ont-ils conclu.

Source : UOL

