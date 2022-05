Glace volcanique ? Comprendre quelle pourrait être la source d’eau pour les astronautes sur la Lune

Vous avez peut-être pensé à la possibilité que de l’eau existe sur d’autres planètes, et maintenant, vous avez découvert que d’anciens volcans sur la Lune peuvent avoir formé des couches gelées de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. Ce qui veut dire qu’il y a des réserves d’eau pour les astronautes qui y sont en mission.

Les résultats proviennent d’une étude menée par des chercheurs de l’Université du Colorado et les résultats ont été publiés dans « The Planetary Science Journal ». Ils pensent qu’une grande partie de la glace volcanique peut encore exister, car il y a des milliards d’années, la surface lunaire était recouverte de lave chaude libérée par plusieurs éruptions volcaniques.

Au fil du temps, la lave s’est refroidie et a créé les formations sombres que nous voyons aujourd’hui. Pour mieux comprendre, les auteurs ont travaillé avec des simulations pour recréer les conditions sur la Lune dans un passé lointain, c’est-à-dire avant l’émergence d’une vie complexe sur Terre.

Les chercheurs ont découvert que les anciens volcans lunaires crachaient de grandes quantités de vapeur d’eau, qui formaient des réserves de glace en se déposant à la surface. Le groupe a estimé que près de 41% de l’eau pourrait s’être condensée, avoir formé de la glace et être cachée dans des cratères lunaires. « Il est possible qu’à 5 ou 10 mètres sous la surface, il y ait de grandes plaques de glace », a expliqué Paul Hayne, co-auteur de l’étude.

Répartition de l’eau aux pôles sud et nord de la Lune, la glace est ce qui apparaît en bleu

Image : Reproduction/NASA

D’autres études ont déjà montré des preuves d’une plus grande quantité d’eau sur la Lune et auparavant, des travaux également de Hayne avaient prédit qu’il y aurait des milliers de kilomètres carrés à la surface capables de retenir et de conserver la glace. La quantité formée peut être si grande qu’il pourrait être possible de voir les calottes glaciaires polaires de la Terre si les humains existaient déjà à cette époque.

Pour avoir une meilleure dimension, la quantité d’eau volcanique qui s’est condensée sous forme de glace dans la période pourrait être supérieure à celle du lac Michigan, aux États-Unis, avec un volume de plus de 4 500 km³ d’eau, selon les chercheurs.

« Nous devons vraiment creuser et chercher cette glace », a déclaré Andrew Wilcoski, l’auteur principal de l’étude. Pour lui, il est probable qu’une partie de l’eau lunaire existe encore, uniquement gelée. La majeure partie de la glace s’est peut-être accumulée près des pôles de la Lune, sous quelques mètres de poussière lunaire (également appelée régolithe).

Les auteurs disent que l’une des prochaines étapes consiste pour les astronautes ou même les robots à se rendre sur la Lune pour commencer la recherche.

Source : The Planetary Science Journal et Phys.org

