Épidémies de monkeypox en Europe et en Amérique, expert : « Possibilité de transmission par voie aérienne »

Des dizaines de cas de monkeypox ont été diagnostiqués en Europe et en Amérique, un événement considéré comme rare et inhabituel. Que savons-nous et quels sont les risques.

L’augmentation anormale des cas de monkeypox (Monkeypox) enregistrée ces derniers jours au Royaume-Uni a pris une tournure résolument inattendue, avec l’apparition soudaine de dizaines de personnes infectées en Espagne et au Portugal, une douzaine au Canada et la première confirmée également aux États-Unis. États. Pour une maladie endémique à l’Afrique de l’Ouest/Centrale, il s’agit d’un phénomène très « rare et inhabituel », comme l’a également souligné le Dr Susan Hopkins, directrice de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Le risque est que ces épidémies puissent donner lieu à une véritable épidémie, même en gardant à l’esprit que la période d’incubation – le temps entre l’exposition à l’agent pathogène et l’apparition des symptômes – peut aller jusqu’à 21 jours (elle est généralement de 6 à 13 jours, précise l’Organisation mondiale de la santé). Cela signifie que de nombreuses personnes peuvent avoir contracté le virus et l’avoir transmis à d’autres par le biais de contacts sociaux, si une transmission pré-symptomatique (non encore confirmée) est possible. À l’heure actuelle, selon les experts, le risque pour la population générale est considéré comme très faible, mais une vigilance maximale est requise, également pour comprendre l’origine des épidémies inhabituelles, avec diverses infections non associées aux voyages vers le continent africain. Qu’il suffise de dire qu’en Espagne, le monkeypox n’avait jamais été détecté auparavant, comme le rapporte El Pais, tandis qu’au Royaume-Uni, les trois premiers cas n’avaient été enregistrés qu’en 2018.

Un détail particulier des infections diagnostiquées en Europe est qu’elles concernent en grande partie des hommes homosexuels, bisexuels ou des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres hommes ces derniers temps, comme le rapporte l’UKHSA. Le directeur général de la santé publique de la Communauté de Madrid – le Dr Elena Andradas – a également confirmé à El Pais que 22 des 23 premiers cas enquêtés sont liés à des hommes « qui ont eu des relations avec d’autres hommes ces dernières semaines ». Le récit liant les nouvelles épidémies de monkeypox aux seules communautés LGBT est cependant fortement contesté par de nombreux experts. En effet, comme l’indique l’Istituto Superiore della Sanità (ISS), la maladie se transmet d’homme à homme par voie orale par contact étroit et « face à face prolongé », ou par contact direct avec des liquides organiques et avec des objets contaminés. (fomites) d’une personne infectée. Il ne s’agit donc pas d’un virus expressément associé à la transmission sexuelle, bien que des contacts intimes avec un positif puissent évidemment favoriser l’infection (mais cela ne concerne bien entendu pas les seules communautés homosexuelles).

L’épidémiologiste Eric Feigl-Ding, membre de la Fédération des scientifiques américains (FAS) et économiste en chef de la santé de Microclinic International, ainsi qu’un ancien chercheur de la prestigieuse université de Harvard, a souligné dans un tweet sur Twitter qu’il n’apprécie pas le fait qui décrivent désormais la variole du singe « comme une maladie sexuellement transmissible ou LGBT ». « C’est très étrange et ce n’est pas scientifique du tout. Les populations LGBT ont souvent de meilleurs tests et peuvent le trouver plus rapidement que d’autres. N’ayons pas honte des LGBT », a commenté le scientifique, dont la position a été fortement soutenue par de nombreux utilisateurs.

Dans les différents articles que j’ai consacrés au sujet, le Dr Feigl-Ding a également cité l’étude « Susceptibilité des suspensions d’aérosols du virus Monkeypox dans une chambre rotative » menée par les scientifiques du Tulane National Primate Research Center, dans laquelle il a été démontré que le virus monkeypox peut restent dans l’air dans un aérosol jusqu’à 90 heures, en maintenant l’infectiosité. Le test a été effectué en laboratoire et il n’y a pas de confirmation dans le « monde réel », mais dans cette situation, il est également bon de garder à l’esprit le risque potentiel de transmission aérienne par des gouttelettes respiratoires. Ce n’est pas un hasard si l’expert souligne l’importance de continuer à porter des masques, que nous connaissons maintenant depuis plus de deux ans. Pour le scientifique, ce serait un « principe de précaution » et nous ne devrions pas commettre la même erreur que nous avons commise au début de la pandémie de COVID-19. Cependant, le risque de transmission interhumaine du monkeypox est considéré comme faible, bien inférieur à celui des agents pathogènes respiratoires tels que le coronavirus SARS-CoV-2 et les virus de la grippe.

Blessures liées à la variole du singe. Crédit : wikipédia

Il existe deux principales souches du virus qui causent la variole du singe et celle responsable des cas en Europe est la lignée ouest-africaine, généralement moins agressive que celle du Congo (Afrique centrale), bien qu’elle puisse encore provoquer des maladies graves et mortelles. La mortalité serait d’environ 1% pour les premiers et 10% pour les seconds, comme l’indique l’OMS. Les enfants sont considérés comme les plus à risque et des complications peuvent également survenir pendant la grossesse. La maladie, caractérisée par des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des maux de dos, de la fatigue, des ganglions lymphatiques enflés et des pustules caractéristiques qui évoluent et se détachent, est généralement spontanément résolutive et guérit en quelques semaines. Il n’existe pas de traitements spécifiques pour le monkeypox, mais comme l’a confirmé dans The Conversation le professeur Michael Head, chercheur en santé publique à l’université de Southampton, le « vaccin contre la variole, le cidofovir (un médicament antiviral) et les vaccins à base d’immunoglobulines » peuvent être utilisés pour contenir un épidémie potentielle de monkeypox.

Blessures liées à la variole du singe. 1 crédit