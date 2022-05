L’ONU lance un plan pour stimuler l’utilisation des énergies renouvelables d’ici 2030

Des brûlures d’une ampleur sans précédent, des températures torrides, des tsunamis, des ouragans, des tempêtes, la pollution et des maladies à l’échelle mondiale ne sont que quelques-uns des nombreux signes du changement climatique. Avec un œil sur les actions qui peuvent atténuer les dégâts, les Nations Unies (ONU) ont lancé un plan en cinq points pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables.

Selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, il s’agit d’une attitude fondamentale pour lutter contre la forte concentration de gaz à effet de serre, le réchauffement des océans, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans. Tous ces aspects ont atteint des niveaux record en 2021.

Les objectifs fixés par l’ONU doivent être atteints d’ici 2030. Parmi eux, le doublement des améliorations de l’efficacité énergétique.

Un autre aspect souligné est la promotion des investissements dans les infrastructures énergétiques et les technologies énergétiques propres, en plus de la fourniture de services durables à tous les pays en développement, en particulier les moins avancés.

« Nous devons mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant d’incinérer notre propre maison. Le temps presse », a prévenu le secrétaire général de l’ONU.

Le dernier avertissement intervient après que l’Organisation météorologique mondiale a publié son rapport sur l’état du temps 2021, selon lequel les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.

L’un des signes du changement climatique est l’augmentation considérable des incendies, qui entraîne davantage de déforestation, comme dans le cas de l’Amazonie. Image : Bruno Kelly/Amazonia Real.

Impacts drastiques

Les impacts des conditions météorologiques extrêmes ont entraîné des décès et des pertes dus à la maladie, à l’immigration et à des pertes économiques de plusieurs centaines de milliards de dollars, selon l’organisation.

Guterres a également déclaré qu’il était nécessaire d’encourager le transfert de technologie et de supprimer les protections de la propriété intellectuelle dans les technologies renouvelables, telles que le stockage sur batterie.

En outre, le Secrétaire général souhaite élargir l’accès aux chaînes de production et aux matières premières utilisables dans les technologies renouvelables, actuellement concentrées dans quelques pays puissants.

L’ONU souhaite également que les gouvernements procèdent à des réformes pour promouvoir les énergies renouvelables, telles que l’accélération des projets d’énergie solaire et éolienne.

Guterres a appelé à des changements dans les subventions gouvernementales aux combustibles fossiles, qui s’élèvent actuellement à un demi-billion de dollars par an. Et il a indiqué que les investissements publics et privés dans les énergies renouvelables doivent tripler pour atteindre au moins 4 000 milliards de dollars par an.

Via : Examen et ONU

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !