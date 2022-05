Déchiffrer Mars : Space Look accueille un chercheur pour parler de la fascinante planète rouge

Que savons-nous déjà de Mars ? Quels mystères recèle-t-il encore ? La vie sur Terre pourrait-elle être née là-bas ? Ou la planète rouge est-elle le destin de l’humanité ? Ces questions et d’autres seront abordées dans l’émission Olhar Espacial de ce vendredi (20), qui accueille un invité très spécial pour parler de l’histoire de la recherche et de l’exploration de Mars, la cible principale de la nouvelle course spatiale.

Auteur d’un livre dont le titre a inspiré le thème de l’émission de cette semaine (Déchiffrer Mars), Bruno Leonardo do Nascimento Dias est diplômé en Physique du Souza Marques College, avec un diplôme en alternance de l’Université Monash, à Melbourne, en Australie. Il est titulaire d’une maîtrise en physique de l’Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ) et d’un doctorat en physique de l’Université fédérale de Juiz de Fora (UFJF).

Bruno Leonardo do Nascimento Dias a écrit un livre sur Mars et est l’invité de cette semaine d’Olhar Espacial. Image : Archives personnelles

Il est membre du conseil d’administration international du Réseau Français de planétologie et d’astrobiologie (REDESPA), membre effectif de la Société brésilienne d’astrobiologie et membre de la Société brésilienne de physique. Il a été chercheur PCI (MCTI/CNPq) au Musée d’astronomie et des sciences connexes (MAST) et est actuellement chercheur PDJ au Musée national. Il travaille également à la vulgarisation scientifique au Centre de Recherche Scientifique (NUPESC).

Outre Mars, ses domaines d’intérêt sont l’astrobotanique, les extrêmophiles, la biomédecine spatiale, les neurosciences, les météorites, la science-fiction et la philosophie des sciences.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

