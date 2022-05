Le squelette de dinosaure qui a inspiré «Jurassic Park» est vendu aux enchères pour 61 millions de reais

Un rare fossile de dinosaure de l’espèce Deinonychus antirrhopus, qui a inspiré l’apparence et le comportement du redoutable Velociraptor dans les films « Jurassic Park », vient d’être vendu aux enchères pour 12,4 millions de dollars.

Déterré en 2015 dans l’État américain du Montana, le squelette de trois mètres de long comprend 126 ossements fossilisés datant d’il y a entre 115 et 108 millions d’années, au Crétacé, selon la maison Christie, qui a promu la vente aux enchères. .

Détails d’Hector, le Deinonychus vendu aux enchères pour plus de 61 millions de reais. Image : Christie’s Images Ltd

Le paléontologue Barnum Brown, des États-Unis, a été celui qui a découvert les premiers fossiles de cette espèce, en 1931, qui a été nommée par John Ostrom en 1969. Selon le site Live Science, Deinonychus signifie « griffe terrible » en grec – bien adapté pour une créature carnivore monstrueuse, qui a probablement utilisé ses griffes pour déchirer sa proie.

Des années plus tard, les descriptions de l’animal ont inspiré Michael Crichton, l’auteur de la série « Jurassic Park ». Mais il a nommé le dinosaure d’après un « cousin » éloigné, Velociraptor, car il trouvait le nom « plus dramatique ». Dans une interview avec le New York Times en 1997, Ostrom a révélé que le choix de Crichton était le bon. « Je lui ai dit que je reconnais que la plupart des gens ne connaissent pas le grec. Velociraptor tout le monde le reconnaît.

Hector est le squelette le plus complet de cette espèce de dinosaure

Acheté par un acheteur anonyme, le spécimen vendu aux enchères par Christie a été surnommé l’Hector, d’après le légendaire guerrier troyen du poème épique d’Homère, « L’Iliade ». Selon la maison de vente aux enchères, « Hector est le squelette le plus complet de son espèce jamais trouvé ».

Aucune personne qui achète des fossiles n’est obligée de partager ses acquisitions avec des scientifiques. Même les acheteurs qui choisissent initialement d’exposer des fossiles dans des musées peuvent les emporter à tout moment, ce qui signifie que les scientifiques ne seront pas en mesure de confirmer les découvertes des collègues qui ont brièvement pu étudier ces spécimens.

« Deinonychus n’est pas une espèce fossile commune – sa taille d’échantillon est loin de ce qu’elle est pour les grandes espèces plus facilement préservées comme T. rex (qui n’est pas grand pour commencer) – et donc de voir un spécimen vraiment mince comme celui-ci être vendu C’est totalement déroutant et irritant : il aurait dû être placé dans un musée, pas sur le marteau du commissaire-priseur », a déclaré Thomas Carr, paléontologue des vertébrés et professeur agrégé de biologie au Carthage College dans le Wisconsin.

Ce squelette de Deinonychus n’avait pas de crâne et quelques autres os, alors les préparateurs ont rempli les parties manquantes avec des moules. « Il est difficile d’imaginer comment un si petit squelette de dinosaure – sans crâne ! – aurait pu vendre à trois fois le taux bas à T. Rex », a déclaré Carr.

