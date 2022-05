Une pierre en Égypte pourrait être la première preuve sur Terre d’un type rare de supernova

Les explosions de supernova de « chandelle standard » (ou de type IA) sont parmi les événements les plus énergétiques de l’univers. Ils se produisent dans des systèmes stellaires binaires, formés par une étoile naine blanche et une autre géante (qui pourrait également être une autre naine blanche). Alors que les supernovas ordinaires se produisent une fois tous les 50 ans (en moyenne), les supernovas de type IA sont beaucoup plus rares, avec des occurrences généralisées une fois tous les 500 ans.

Récemment, des chercheurs ont trouvé ce qu’ils croient être la première preuve sur Terre d’un tel phénomène. L’étude a été décrite dans un article publié dans la revue scientifique icare.

Fragments d’hypatie utilisés pour l’analyse. Crédit : Université de Johannesburg

Une étude minutieuse de la pierre Hypatia, qui a été découverte en Égypte en 1996, a analysé la composition chimique et la structure de la roche, et ses résultats suggèrent que les fragments contiennent des restes du nuage de poussière et de gaz formé autour d’une supernova AI.

Selon les chercheurs, sur des milliards d’années, ce mélange de poussière et de gaz se serait solidifié, formant la roche mère à partir de laquelle la pierre d’Hypatie est venue à peu près à la naissance du système solaire.

« D’une certaine manière, nous pouvons dire que nous avons attrapé une explosion de supernova en flagrant délit, car les atomes de gaz de l’explosion ont été piégés dans le nuage de poussière environnant, qui a finalement formé le corps d’origine d’Hypatia », a révélé le géochimiste Jan Kramers de l’Université. de Johannesburg, Afrique du Sud, dans une interview avec Alerte scientifique.

À l’aide de techniques d’analyse chimique détaillées et non destructives, l’équipe a examiné 17 cibles différentes dans un petit échantillon d’Hypatie. À partir de là, il s’agissait de recueillir des indices sur l’origine de la pierre et comment elle s’était formée.

Ces indices comprenaient un niveau inhabituellement bas de silicium, de chrome et de manganèse, indiquant que la roche ne s’était pas formée dans le système solaire interne. Les chercheurs ont également remarqué des niveaux élevés de fer, de soufre, de phosphore, de cuivre et de vanadium, ce qui rend à nouveau l’objet distinct de tout ce qui se trouve dans notre voisinage cosmique.

Le rapport fer/silicium/calcium étant très élevé, les chercheurs ont écarté l’idée que la pierre d’Hypatie provienne d’une supernova de type II. Cela laisse la possibilité intrigante qu’il s’agisse d’une supernova de type IA restante, et la première à être trouvée sur cette planète.

« Cela montre qu’un colis individuel anormal de poussière de l’espace extra-atmosphérique pourrait en fait être incorporé dans la nébuleuse solaire à partir de laquelle notre système solaire a été formé, sans être complètement mélangé », a déclaré Kramers.

En plus de l’indice de fer, plusieurs autres composants analysés dans la pierre correspondent à ce qui serait attendu si l’objet était issu d’une explosion dense d’une étoile naine blanche.

Cependant, ce n’est pas encore une affaire close. En effet, six des éléments qui composent Hypatia ne correspondent pas aux modèles de supernova de type 1 : aluminium, phosphore, chlore, potassium, cuivre et zinc. Les auteurs de l’article ont une explication possible à cela.

« Une fois qu’une étoile naine blanche est formée à partir d’une géante rouge mourante, Hypatia aurait pu hériter de ces rapports de composition pour les six éléments d’une étoile géante rouge », a déclaré Kramers. « Ce phénomène a été observé dans les étoiles naines blanches dans d’autres enquêtes. »

