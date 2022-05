Un nouveau projet conçu par la startup Beewise a donné un nouveau souffle aux abeilles, car l’espèce a subi un déclin croissant, augmentant la mortalité des insectes dans le monde entier. Utilisant l’intelligence artificielle (IA) de haute technologie, l’entreprise a développé une ruche robotisée qui vise à assurer la longévité de ces pollinisateurs vitaux pour l’environnement.

La ruche robotisée est le nouvel espoir des abeilles – et le vôtre aussi ; comprendre. Image : TechXplore/Beewise

Mais de quelle manière ?

Selon Shlomki Frankin à AFP, l’un des responsables du projet, le « Beehome », comme on l’appelait, fait tout, de la surveillance des abeilles à l’aménagement de l’habitat et à la prise en charge d’elles. Situé en Israël, le logiciel fonctionne comme un robot multifonctionnel et abrite actuellement jusqu’à 24 ruches, avec d’innombrables abeilles. En d’autres termes, le robot est une sorte de nounou pour les abeilles, cependant, il dispose de technologies tellement avancées qu’il peut comprendre les besoins de l’espèce dès qu’ils se présentent.

« Le robot est équipé de capteurs qui lui permettent de savoir ce qui se passe dans les cadres de la ruche. Grâce à l’intelligence artificielle, notre logiciel sait ce dont les abeilles ont besoin », a déclaré Netaly Harari, COO de Beewise, ajoutant que le système a la capacité de distribuer automatiquement du sucre, de l’eau et des médicaments.