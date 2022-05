Le Japon autorise le rejet en mer d’eau radioactive de la centrale de Fukushima

L’organisme de réglementation nucléaire japonais a approuvé les plans de l’exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima visant à rejeter des eaux usées radioactives dans la mer. Le liquide sera traité et, selon les autorités locales, il ne présentera aucun danger pour la population ou l’environnement.

Les réacteurs de la centrale de Fukushima ont été endommagés par des explosions d’hydrogène causées par le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Lors de l’accident naturel, les systèmes de refroidissement de la centrale ont été détruits et de l’eau a été utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs endommagés.

De cette façon, l’eau est devenue hautement radioactive et a été stockée dans des réservoirs et reçoit actuellement un traitement pour filtrer les éléments radioactifs. Le procédé purifie une grande partie de l’eau, mais est incapable de filtrer tous les éléments, comme le tritium, qui est toujours présent.

Le plan de rejet d’eau radioactive dans la mer a été proposé par Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) et était basé sur la décision du gouvernement japonais de nettoyer et de démanteler la centrale de Fukushima.

Selon Toyoshi Fuketa, président de l’autorité nucléaire japonaise, le plan de rejet d’eau est conçu de manière à ce que l’impact des radiations sur l’environnement puisse encore être inférieur à la limite légale.

Les autorités affirment que le tritium est sans danger lorsqu’il est dilué, ce qui se produira pour les rejets d’eaux usées. Mais les scientifiques avertissent que les conséquences de l’exposition à de faibles doses de la substance sont inconnues et que le tritium peut avoir un impact plus important lorsqu’il est consommé dans les poissons que dans l’eau.

L’eau contaminée sera acheminée par un tunnel sous-marin pour être rejetée à environ un kilomètre de l’usine, garantissant une plus grande sécurité et minimisant tout impact sur la pêche locale et l’environnement.

Le gouvernement et TEPCO prévoient de commencer à libérer progressivement l’eau traitée au printemps 2023.

