Un matériau innovant promet de capturer les polluants toxiques de l’air

Une étude développée par des chercheurs d’Irlande et de Chine, et publiée dans la revue Matériaux naturels, promet de révolutionner la chimie environnementale. En effet, il en est résulté un matériau qui, selon ses créateurs, a la capacité de capturer le benzène (un polluant toxique) de l’air.

Le professeur Michael Zaworotko, président du Bernal Institute for Crystal Science and Engineering de l’Université de Limerick, auteur principal de l’étude qui a développé le nouveau matériau. Crédit : Université de Limerick

Selon les scientifiques impliqués dans le projet, le benzène est connu comme un «composé organique volatil» (COV), une classe de polluants toxiques qui causent de graves problèmes environnementaux et sanitaires.

Semblable à une éponge, le nouveau matériau, appelé BUT-55, est poreux et vise à rendre l’air plus pur, ce qui a un impact significatif dans la lutte contre le changement climatique.

« Une famille de matériaux poreux – comme l’éponge – a été développée pour capter la vapeur de benzène de l’air pollué et produire un flux d’air propre pendant longtemps pour fonctionner », a expliqué le professeur Michael Zaworotko, auteur principal de l’étude. Il est président du Bernal Institute of Crystal Science and Engineering de l’Université de Limerick. « Ces matériaux pourraient être régénérés facilement sous un chauffage doux, ce qui en fait des candidats pour la purification de l’air et l’assainissement de l’environnement. »

Selon Zaworotko, le matériau développé par son équipe en partenariat avec des universités chinoises a une telle affinité pour le benzène qu’il capte l’élément même lorsqu’il n’est présent que dans une partie sur 100 000, soit 0,001 %.

Xiang-Jing Kong, chercheur postdoctoral au Département des sciences chimiques de l’UL et co-auteur de l’étude, a fait une autre analogie pour expliquer l’aspect physique de l’ustensile. Selon elle, la matière ressemble au fromage suisse « parce qu’elle est pleine de trous, et ce sont ces trous qui attirent les molécules de benzène ».