Initialement prévu ce vendredi (20), à 10h30 (GMT), le cinquième vol habité de Blue Origin a dû être reporté. Parmi l’équipage se trouvera l’ingénieur de production civil brésilien Victor Correa Hespanha.

Dans son profil sur Twitter, la société n’a pas informé de la nouvelle date du voyage, affirmant seulement que l’un des systèmes de sauvegarde du vaisseau spatial New Shepard ne répondait pas à ses attentes en matière de performances.

Lors de nos dernières vérifications de véhicules, nous avons observé que l’un des systèmes de secours de New Shepard ne répondait pas à nos attentes en matière de performances. Par prudence, nous retarderons la #NS21 Lancement initialement prévu vendredi. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour. — Origine bleue (@blueorigin) 18 mai 2022

« Lors de nos dernières vérifications de véhicules, nous avons remarqué que l’un des systèmes de secours de New Shepard ne répondait pas à nos attentes en matière de performances. Par excès de prudence, nous retarderons le lancement du NS-21 initialement prévu pour vendredi. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour », lit-on dans la déclaration de Blue Origin, également publiée sur le site Web de la société.

Victor portant la chemise de Crypto Space Agency (CSA), l’agence de crypto-actifs qui a promu le tirage au sort des sièges lors du prochain voyage Blue Origin, qu’il a remporté. Image : Reproduction Instagram

Le Brésilien s’est déjà exprimé dans son histoires sur Instagram. « D’autres missions de la [espaçonave] New Shepard a déjà été reporté à d’autres moments, pour des raisons de sécurité, de vent, de météo. Et dans ce cas, ils traitent la redondance pour qu’elle soit aussi sécurisée que possible », a déclaré Victor. « Ce type de voyage doit être techniquement sûr à 150 %, il ne peut y avoir aucune sorte de panne. Donc, ça ne sert à rien d’être à 100%. Et nous sommes très heureux de ce soin avec notre vie. L’équipe de Blue Origin est incroyable, ils s’occupent de tout et nous tiennent informés.”

En plus de Victor, l’équipage est composé de cinq autres membres : l’ingénieur et investisseur Evan Dick, ancien chef de test de la NASA et premier Mexicain à aller dans l’espace, Katya Echazarreta, pilote d’avion d’affaires et entrepreneur Hamish Harding, collègue entrepreneur et chercheur d’aventure Jaison Robinson et le commandant et explorateur à la retraite de la marine américaine Victor Vescovo, qui est co-fondateur de la société d’investissement en capital-investissement Insight Equity.

Ils suivront une formation à El Paso, dans l’ouest du Texas. Il n’y a aucune information si la formation est suspendue. Pendant deux à trois jours, ils vont répéter la mission, recevoir des consignes de sécurité, effectuer des activités similaires, en plus des procédures opérationnelles générales. Dans ces préparatifs de vol, ils reçoivent également des conseils sur la microgravité.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !